Congestion du réseau: des camionneurs ne veulent plus rien savoir de Montréal

Le retour des traditionnels bouchons de circulation à Montréal après le calme du confinement, doublé de travaux majeurs, comme ceux dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, font rager des camionneurs qui ne veulent plus y venir.

«Je transporte du ciment en poudre. On part de Joliette et on amène ça à nos clients sur la Rive-Sud. En moyenne, je peux passer une heure et même une heure trente juste dans cette portion-là», se désole Olivier Sénéchal, camionneur pour une entreprise de Repentigny, lors d’une entrevue avec Le Journal.

Photo courtoisie

Habituellement, il peut faire trois voyages chaque jour, mais avec les travaux actuels, il en effectue seulement deux.

«Je suis payé à l’heure, mais j’en connais qui sont payés au voyage et certains ne veulent plus aller à Montréal, car ils perdent de l’argent.»

«Tout le monde perd trop de temps», se plaint l’un d’entre eux sur le site Facebook de Truck Stop Québec.

«Je charrie de nuit justement pour ça», ajoute un autre.

«En moyenne, je perds entre 2 et 3 heures par jour», assure un camionneur.

D’une autre époque

Lorsque Le Journal s’est présenté, jeudi dernier en après-midi, les bouchons s’étiraient sur plusieurs kilomètres, jusqu’à l’échangeur Anjou.

«On vit avec cela tous les jours», se décourage Alain Bédard, patron de TFI International, la plus grande entreprise de camionnage au pays.

«C’est sûr que le réseau routier, celui de Montréal, c’est un réseau vieux, qui a été sous-financé. On se retrouve avec un boulevard Métropolitain des années 50, et un tunnel des années 60, et ils doivent investir des sommes importantes pour remettre à niveau», analyse-t-il.

Le temps d’attente dans les bouchons et la hausse du carburant ont un impact majeur sur les coûts de transport.

«On doit augmenter la facture au client qui, lui, va la refiler aux consommateurs», dit-il.

Selon Benoît Therrien, de Truck Stop Québec, les compagnies de transport pourraient charger encore plus cher très prochainement afin de traduire tout le temps perdu à Montréal.

«Les compagnies pourraient charger minimum 100 $ de plus par livraison pour couvrir leurs frais reliés à la congestion de la 25. Et avec les travaux qui vont s’intensifier, la facture sera encore plus importante», assure-t-il.

Montréal est mal pensé

«Montréal, c’est l’une des pires villes en Amérique du Nord pour aller faire de la livraison. J’en connais plusieurs qui sont bien découragés quand ils doivent se rendre à Saint-Laurent, par exemple», dit Benoît Therrien.

Alain Bédard est moins catégorique, mais avoue que Montréal est plus embourbée que Toronto.

«Ils ont pris des décisions différentes là-bas, mais il ne faut pas oublier que Montréal est une île, donc c’est pas facile d’y accéder. C’est comme Manhattan, à New York», dit-il.

D’ailleurs, selon le classement TomTom, une référence dans le domaine, Mont-réal se trouve au septième rang en Amérique du Nord et au deuxième rang des villes canadiennes les plus congestionnées après Vancouver, mais devant Toronto, qui a une population presque deux fois plus importante.

Au total, en 2021, c’est 65 heures qui ont été perdues dans le trafic sur le réseau montréalais. Ce chiffre risque d’augmenter cette année avec la multiplication des chantiers.

«J’ose pas imaginer... sérieux, ça va être l’enfer dans ce coin-là», assure Olivier Sénéchal.

Contourner la ville

Pour Benoît Therrien, de Truck Stop Québec, la majorité des villes américaines ont une ceinture d’autoroutes qui permettent aux camions d’éviter les centres-villes.

«D’ailleurs, les entrepôts sont là, en périphérie, donc ça ne nuit pas à la circulation dans les grands centres, ça permet une plus grande fluidité.»

En attendant, la situation risque de décourager encore plus les jeunes de devenir camionneurs.

«Quand vous avez un gars qui part de Québec et qui s’en va à Toronto, et qui est pris deux heures dans le trafic à Montréal, s’il est payé au kilométrage, c’est loin de faire son affaire», explique Alain Bédard.

La circulation, la pandémie qui a mis de la pression sur les chauffeurs, les changements de mentalité... plusieurs raisons qui font que la profession est en perte de vitesse.

«C’est de moins en moins populaire comme métier et ça amène la pénurie de main-d’œuvre dans notre secteur. C’est tout un problème», poursuit M. Bédard.

Le bordel du tunnel

Les automobilistes devront s’armer de patience sur l’autoroute 25 lors des prochains mois, car les travaux sur la 25 vont s’intensifier.

En principe, les travaux doivent se terminer en 2024, mais le ministère des Transports revoit déjà le calendrier.

Les équipes travaillent à la réfection du tube du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en direction sud et à la reconstruction de la chaussée de l’autoroute 25 dans la même direction.

«Le temps de parcours sur l’autoroute 25 est de 3 à 6 fois plus long que la normale [...] selon les jours de la semaine, les heures et bien entendu les incidents et pannes», confirme le ministère.