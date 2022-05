Marché de l’emploi: deux générations, deux destins

Pénurie de main-d’œuvre, PCU, primes à l’embauche, pancartes « employés demandés avec ou sans expérience », horaires flexibles... L’extraordinaire contexte actuel en matière d’emploi n’est pas sans raviver de pénibles souvenirs pour une grande partie des membres de la génération X (nés entre 1960-1980), pour laquelle la recherche de travail s’est avérée un véritable parcours du combattant. Pourtant fortement diplômés, les membres de cette cohorte se sont cognés à des portes fermées pendant des années.

La mode était aux ateliers de recherche d’emploi et la clé résidait quasi uniquement dans la rédaction d’un curriculum vitae à la mise en page attrayante et au contenu distinctif. Une véritable obsession. Les plus chanceux possédaient un ordinateur, et amis et connaissances se réunissaient autour de l’objet magique. Des après-midi passés à taper des CV qui ne suscitaient aucune réponse en retour.

Mission impossible sans contacts ou expérience

Un poste de serveur dans un restaurant à la mode ne s’obtenait que par piston. « Je connais quelqu’un qui connaît quelqu’un... » Ces « contacts » réels ou inventés nous faisaient baver d’envie.

Sans expérience, il était inutile de postuler pour des emplois... Les stages, véritable cheap labour, pour acquérir justement cette indispensable expérience étaient rarissimes, longs et non rémunérés. Tout simplement impensable aujourd’hui. Sans oublier la déroutante exhortation de l’époque lancée aux jeunes chômeurs à « créer leur propre emploi » !

Les emplois obtenus pour survivre, très souvent hors du domaine d’études, ont cependant été formateurs, ne serait-ce que sur le plan psychologique. Car la porte n’était jamais bien loin. Il fallait compter sur un réseau de petits boulots pour arrondir les fins de mois : participations à des focus groups où l’on donnait son avis sur telle marque de bière ou de céréales, longues heures au Salon du livre, figuration, vente de livres et cassettes dans des bouquineries, etc.

Opération séduction

Autre source d’étonnement pour les X : le changement radical du discours des employeurs. La moindre entreprise, du dépanneur du coin au restaurant de fast-food, en passant par la grande institution bancaire, met tout en œuvre pour appâter les futurs employés.

On promet de les accompagner dans la réalisation de leurs rêves, rien de moins. Le mot « carrière » a remplacé le mot « emploi », au même titre que le mot « associé » a remplacé le mot « vendeur »... Mais il ne s’agit bien que d’emplois. Et la majorité de ceux-ci sont exigeants, répétitifs, ennuyeux, même avec son cellulaire scotché à la main. Les fabuleuses carrières sont rares et se bâtir une vie professionnelle satisfaisante prend du temps.

C’est pourquoi la génération élevée à coups de slogans (en anglais) à la Disney, genre « aucun rêve n’est impossible » déchantera rapidement. Contrairement aux X, les membres de celle-là ont vite pris place dans la grande roue de la consommation et certains, pressés d’être riches, ont déjà opté pour le boursicotage ou la revente précipitée de propriétés, par exemple. Bref, ces louveteaux de Wall Street seront difficiles à contenter. Ils valorisent beaucoup leur temps libre et préfèrent des horaires flexibles et réduits. On le constate dans à peu près tous les domaines.

Si le paysage en matière d’emploi a changé de manière radicale d’une génération à l’autre, et en apparence pour le mieux, il présente néanmoins son lot de difficultés inédites. Il sera intéressant de voir les stratégies que les gouvernements, services de ressources humaines et autres acteurs des diverses industries concernées déploieront pour attirer la main-d’œuvre, la retenir et la mobiliser.

Mélissa Anctil, traductrice et auteure jeunesse