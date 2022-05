Étape suivante

Je l’écrivais il y a deux mois et je me répéterai. Ça prendra trois, quatre ou même cinq ans et peut-être davantage pour reconstruire le Canadien.

Pour bien imager mon propos, j’avancerai que des joueurs comme Romanov, Caufield, Suzuki seront pratiquement des vétérans lorsque la nouvelle équipe sera reconstruite, à son mieux.

D’ici là, retroussez vos manches, aiguisez, de façon bien pointue, votre patience et préparez-vous à des soirées douloureuses. Ce processus est très long et si on l’écourte, ça ne marchera pas.

Repartir à zéro serait probablement plus facile, mais, ici, avant de modeler le futur, il faut essuyer le gâchis du passé et du présent. Il y a des taches tenaces.

Je suis désolé, mais on n’a carrément plus besoin du paquet d’ennuis qu’est devenu Carey Price, et encore moins de Shea Weber, pour qui le Canadien est le dernier des soucis.

On aime bien Brendan Gallagher, mais on sait tous qu’en plus d’être surpayé, il vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la caboche.

Gally est à une commotion cérébrale de la retraite forcée, et ça, tout le monde le sait dans le circuit.

Il est évident qu’avant de bâtir, il faut débâtir et dans un tel exercice, il faut se dire les vraies affaires.

FAMEUX SYSTÈME

On répète que les jeunes devront apprendre et composer avec un système de jeu. D’accord. Mais encore faut-il qu’il y en ait un. Présentement et depuis un bon moment, il n’y en a carrément pas. Est-ce le man-to-man ou la défensive en zones découpées ?

Et les responsabilités des attaquants dans leur propre territoire ? Tout ce qu’on voit, c’est que les défenseurs reculent très profondément, on accorde des échappées à tour de bras et il y a fréquemment un adversaire libre devant notre gardien de but.

Les jeux de passes des rivaux, d’est en ouest, semblent d’une facilité déconcertante et, après un but accordé, tous les joueurs de Montréal ont la figure en point d’interrogation comme s’il s’était produit quelque chose d’impossible.

Il y en a souvent un ou deux qui ont été hypnotisés par la rondelle, surpris hors position ou carrément dans les limbes.

Jamais le jeu défensif ne se resserre et les gardiens de but doivent réussir des miracles pour que le club reste dans la game. Il est clair comme de l’eau de roche que l’improvisation ne fait pas la job.

Même si on amène les meilleurs espoirs et que nous sommes des passoires en défensive, on ne gagnera strictement rien. Parlez-en à Edmonton, Toronto, San Jose ou Buffalo. Oui, le hockey d’aujourd’hui est ouvert, offensif, mais, avant d’aller dans l’autre zone, il faut sortir de la nôtre.

Ça s’enseigne et les mauvais plis ne se corrigent pas en 20 minutes.

Il y a beaucoup de bons joueurs déjà en progression dans le système du Canadien qui, en plus, a plusieurs belles opportunités de repêchage au cours des deux prochaines années. Il faut regarder plus profondément que dans l’alignement du Rocket.

C’EST L’HEURE

Montréal a soif de victoires, mais cette ambition vient surtout des gradins, des lignes ouvertes ou des tribunes. Peut-elle à la fois descendre sur la glace et monter dans les grands bureaux du Centre Bell ? Voilà déjà assez longtemps que les chauds partisans, les payeurs de billets de saison et les généreux commanditaires essuient échecs et humiliations, saison après saison.

Il est temps que ce club retrouve sa dignité, sa distinction et sa respectabilité.

Saison terminée, nettoyage à compléter, repêchage à préparer. Après, ce sera l’été. C’est un départ, it’a go. Sur la glace, c’est terminé.

En haut, maintenant, la balle est dans votre camp.

De l’enclave