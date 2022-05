Guy Lafleur: après les pleurs, les sourires

Le numéro 10 scintillait au-dessus du cercueil fermé de Guy Lafleur lors de la première journée de la chapelle ardente au Centre Bell.

• À lire aussi - Chapelle ardente de Guy Lafleur: le Centre Bell ouvre ses portes aux partisans

• À lire aussi - «Avec Guy Lafleur, on était des gagnants», dit François Legault

À la gauche de la bannière, il y avait les trophées Art-Ross, Ted-Lindsay, Hart, Conn-Smythe, la coupe Stanley et un hélicoptère, une grande passion du Démon blond. À la droite, on retrouvait les membres de la famille du défunt qui recevaient les condoléances de la population.

La scène était solennelle. C’était sobre, mais beau en même temps.

Photo AFP

« C’est beau à l’intérieur du Centre Bell, a dit Yvon Lambert. Je trouve ça remarquable. C’est Guy Lafleur, c’est grandiose. »

« Je me répète depuis une semaine. Mais c’est réellement sérieux. Avec les gens qui attendent dehors pour rentrer dans le Centre Bell, c’est une image de la vie de Guy Lafleur, a ajouté Lambert. Il était un homme près du peuple. Il incarnait la générosité et la bonté. »

« Guy était bien quand il faisait plaisir aux gens, a renchéri Réjean Houle. Quand on avait des événements, Guy s’assurait toujours de remettre des souvenirs à tout le monde, aux parents, aux enfants ou aux grands-parents. »

« Guy était heureux de rendre le monde heureux, a ajouté Houle. Parfois, on avait des objets pour la fondation. On en avait quatre ou cinq à donner. Il nous appelait : “J’en veux 50”. Il signait les 50 objets et donnait ça à son monde. Il avait une générosité naturelle. Ça lui faisait du bien. »

Des histoires

Dans la salle de conférence de presse de l’entraîneur en chef au Centre Bell, Houle et Lambert ont raconté avec plaisir des anecdotes au sujet de leur complice et ami.

Photo AFP

« Guy Lafleur allait à cent milles à l’heure partout, a rappelé Houle. Cent milles à l’heure quand il partait en voiture pour Québec. Cent milles à l’heure quand il patinait sur la glace et cent milles à l’heure sur la rue Crescent. »

Lambert a interprété cette citation comme une passe parfaite sur sa palette.

« Apparemment, c’est véridique. Guy et Gilles Villeneuve, ont conduit du tunnel Lafontaine au vieux pont de Québec en 58 minutes. La pédale était au fond en tabarouette. »

Une bière à la fois

Auteur du but gagnant en prolongation du 7e match de la demi-finale contre les Bruins de Boston le 10 mai 1979, Lambert avait le sourire dans le visage en rappelant ce moment fort de sa carrière. Lafleur avait marqué le but égalisateur en fin de troisième période lors de cette victoire de 5 à 4.

« Guy m’a mis au monde en 1979, a-t-il lancé. J’ai connu le vedettariat pour 24 heures. J’étais en demande et je réalisais à quoi ressemblait la vie de Guy Lafleur. »

Photo AFP

Houle a aussi rappelé le grand cœur de son célèbre coéquipier.

« Quand on gagnait et qu’on sortait quelque part après un match, Guy ramassait toujours la facture. Il refusait de voir les autres gars payer. Il était heureux quand il restait avec nous. »

« Quand tu es une super vedette, on te demande partout, a enchaîné Lambert. Guy Carbonneau l’avait dit, mais il n’a jamais vu Flower venir à un entraînement avec des jeans. Il était toujours bien habillé puisqu’il avait toujours des demandes pour lui. »

« Nous, nous pouvions partir boire une petite bière et manger un repas après l’entraînement. Comme je le dis toujours, nous prenions une bière à la fois. Nous avions besoin de jaser aussi. Nous parlions de notre défaite à nos 15 derniers matchs. »

Guy Lafleur | 1951-2022 Guy Lafleur1951-2022 30 mars 1991 - Ovation pour Guy Lafleur lors de son dernier match a vie au Forum dans l'uniforme des Nordiques. Les archives / Le Journal de Montreal Guy Lafleur durant ses années avec Le Canadien Bruce Bennett Studios via Getty Images Guy Lafleur André Toto Gingras LE JOURNAL DE MONTRÉAL/AGENCE QMI Le club de hockey Canadien présente les récipiendaires des prix d’excellence et du mérite Guy-Lafleur pour 2017-2018 CHANTAL POIRIER / LE JOURNAL DE MONTRÉAL Guy Lafleur lors du dernier match de sa tournée d'adieu au Centre Bell, le dimanche 5 décembre 2010. Sébastien St-Jean / 24Heures / Agence QMI 11 septembre 1971 - À la veille de son premier camp d'entrainement avec le Canadien de Montréal, pour la première fois Guy Lafleur en profite pour donner quelques coups de patin sur la patinoire du Forum. Sur la photo il est en compagnie de Jean Béliveau. Les archives / Le Journal de Montreal Photo dédicacée de Guy Lafleur dans son uniforme des Remparts de Québec Courtoisie Guy Lafleur dans le cadre de la soirée du retrait du numéro 4 de Guy Lafleur au Centre Slush Puppie de Gatineau le mercredi 29 septembre 2021 MARTIN CHEVALIER / LE JOURNAL DE MONTRÉAL Guy Lafleur et sa bannière dans le cadre de la soirée du retrait du numéro 4 de Guy Lafleur au Centre Slush Puppie de Gatineau le mercredi 29 septembre 2021 MARTIN CHEVALIER / LE JOURNAL DE MONTRÉAL Dernier match de Guy Lafleur avec les Nordiques de Québec, à Montréal le 30 mars 1991 Les archives / Le Journal de Montreal Sculpture de Guy Lafleur en bronze Les archives / Le Journal de Montreal Guy Lafleur, Pee-Wee Collection Tournoi Pee-Wee de Québec, Fonds Photo Moderne Guy Lafleur, Pee-Wee Collection Tournoi Pee-Wee de Québec, Fonds Photo Moderne Guy Lafleur et les trophée Art Ross, Conn Smythe et Lester B. Pearson, Forum de Montréal, 1976 Denis Brodeur / NHLI via Getty Images Guy Lafleur, alors membre de Team Canada, signe des autographes durant un entraînement pour la Coupe Canada, Montréal 1976 Denis Brodeur / NHLI via Getty Images Guy Lafleur et le gardien de but Murray Bannerman #30 des Blackhawks de Chicago, Forum de Montréal 1980 Denis Brodeur / NHLI via Getty Images Guy Lafleur et le gardien Mike Palmateer des Maple Leafs de Toronto Dick Darrell / Toronto Star via Getty Images 7 mars 1975 - Guy Lafleur devient le premier joueur de toute l'histoire du club Canadiens à atteindre les 100 points en une seule saison Lors d'une victoire de 8 à 4 contre les Capitals de Washington Les archives / Le Journal de Montreal Guy Lafleur sur le banc durant un match (3) de finale contre les Bruins de Boston, Boston Gardens, 1977 Dick Raphael / Sports Illustrated via Getty Images Annonce de la première retraite de Guy Lafleur Les Archives / Le Journal de Montréal La LHJMQ retire le numéro 4 de Guy Lafleur au Centre Videotron de Québec, jeudi le 28 octobre 2021 STEVENS LEBLANC / JOURNAL DE QUÉBEC / AGENCE QMI

Pas un joueur de balle

Il y avait le hockey l’hiver, mais aussi des tournées de balle-molle l’été.

« Guy nous coachait à la balle, a mentionné Houle. Ce n’était pas un bon joueur de balle. Malgré tout, quand on arrivait quelque part, tout le monde voulait savoir si Guy était là. »

« Ce n’était pas un bon golfeur ni un bon joueur de balle, mais il était pas pire au hockey, a ajouté Lambert. Larry Robinson était tout un joueur de balle. Pierre Mondou et Ken Dryden aussi, mais pas Guy. »

S’ils ont laissé couler plusieurs larmes sur leurs joues lors des derniers jours, Lambert et Houle avaient le cœur plus léger en cette journée de recueillement.

« Je connais Guy et je sais qu’il voudrait nous voir sourire », a dit Lambert.