Le Drakkar confirme sa place en séries

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau a confirmé sa place en séries et l’a fait de façon éclatante, dimanche après-midi, quand il a signé un triomphe décisif de 8 à 4 sur les Saguenéens de Chicoutimi.

Évoluant devant leur meilleure foule de la saison (2019 amateurs), les membres de l’équipage ont bien répondu à l’appel à l’occasion de ce 68e et dernier match du calendrier régulier.

Détenant un mince avantage sur les Tigres de Victoriaville au 16e rang du classement général, les Nord-Côtiers n’ont pas tardé à afficher leurs couleurs avant de concrétiser cette victoire très importante à la maison.

Les locaux ont vite donné le ton à la partie avec deux buts rapides en début de rencontre avant de voir l’ennemi réduire l’écart à 2 à 1 avant la fin de l’engagement initial.

Les hommes de Jean-François Grégoire ont repris le contrôle du match au deuxième tiers avec une poussée de trois buts sans riposte qui ont pavé la voie à cette 24e conquête de la campagne.

« Les gars ont très bien amorcé le match. Il y a eu un petit relâchement quand c’est devenu 2 à 1, mais ils sont revenus en force en deuxième. Nous avons exploité notre vitesse au maximum et cela a donné les bons résultats », a commenté le pilote du navire avec satisfaction.

Jean-François Grégoire a reconnu que les dernières semaines n’ont pas été évidentes.

« Ces jeunes-là ont vécu beaucoup de stress, mais ils ont su relever le défi. On voulait participer à la grande danse et c’est maintenant chose faite. »

Les 20 ans

Honorés avant le match, les trois joueurs de 20 ans du Drakkar ont joué leur rôle avec brio et ont pris les choses en main.

Le capitaine Jacob Gaucher (un but et trois passes), Benjamin Corbeil (deux buts et une passe) et le défenseur Marc-Antoine Pépin (un but) ont été des piliers.

« On voulait absolument gagner ce match. Les gars étaient en mission et c’est une belle victoire d’équipe. La saison n’a pas été facile avec des hauts et des bas, mais on a fini en force et on participe aux séries », a résumé un Jacob Gaucher bien comblé.

Isaac Dufort, Evgeny Sapelnikov et Xavier Fortin ont aussi fait bouger les cordages pour les vainqueurs. Andrei Loshko (avec deux buts), Émile Duquet et Félix Bédard ont sonné la riposte.

Le Drakkar amorcera la prochaine ronde éliminatoire en se mesurant au Phoenix de Sherbrooke dans une série trois de cinq qui se mettra en branle en Estrie, à partir de jeudi prochain.