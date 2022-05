Le salaire minimum en hausse de 0,75$ l’heure

Les Québécois gagnant le salaire minimum bénéficient d’une augmentation de revenu dimanche, avec une hausse de 0,75$ l’heure du plancher salarial, ce dernier passant de 13,50$ à 14,25$ l’heure.

Les salariés qui sont rémunérés au pourboire verront aussi leur salaire minimum augmenté de 0,60$, passant ainsi à 11,40$ l’heure.

Cette nouvelle hausse du salaire minimum devrait profiter à un peu plus de 300 000 travailleurs, selon le gouvernement provincial.

Hausse insuffisante

Malgré une hausse de 0,75 $, plusieurs organismes jugent que le salaire minimum n’est toujours pas assez élevé.

Le responsable de Québec solidaire en matière de travail, Alexandre Leduc, déplore notamment «la vision passéiste du gouvernement».

«Aujourd'hui, un salaire minimum décent et viable, c'est 18$ de l'heure», a-t-il mentionné dans un communiqué en précisant que certaines entreprises offrent déjà un salaire supérieur afin d’attirer de la main-d’œuvre.

Il rappelle également la hausse du coût de la vie, qui a un impact énorme sur les moins fortunés.

Le 31 mars dernier, le ministre de l’Emploi, Jean Boulet, évoquait la possibilité que le salaire minimum atteigne les 15$ l’heure l’an prochain.

«Si le salaire horaire moyen monte comme c’est anticipé, on va atteindre le 15 $ [l’heure], vraisemblablement [...] on est enclin à aller vers ça et peut-être au-delà», avait-il déclaré lors de la période de questions à l’Assemblée nationale.