Loterie de la LNH: le CH officiellement favorisé

La Ligue nationale de hockey (LNH) a officialisé les probabilités pour les équipes admissibles à la loterie du prochain repêchage, et le Canadien de Montréal figure au sommet de la liste.

La défaite du Kraken de Seattle aux mains des Jets de Winnipeg, dimanche, a confirmé que la nouvelle équipe du circuit Bettman aurait les troisièmes meilleures chances de repêcher la première.

Rappelons que, depuis cette saison, les équipes remportant la loterie n'avancent que de 10 positions. Ainsi, seules les 11 pires équipes du classement général peuvent aspirer au premier choix.

TABLEAU - PROBABILITÉS

Canadien de Montréal - 18,5%

Coyotes de l’Arizona - 13,5%

Kraken de Seattle - 11,5%

Flyers de Philadelphie - 9,5%

Devils du New Jersey - 8,5%

Blackhawks de Chicago - 7,5%

Sénateurs d’Ottawa - 6,5%

Red Wings de Detroit - 6,0%

Sabres de Buffalo - 5,0%

Ducks d’Anaheim - 3,5%

Sharks de San Jose - 3,0%

Blue Jackets de Columbus - 2,5%

Islanders de New York - 2,0%

Jets de Winnipeg - 1,5%

Canucks de Vancouver - 0,5%

Golden Knights de Vegas - 0,5%

Il est à noter que les Blackhawks et les Golden Knights ont échangé leur choix de première ronde, respectivement, aux Blue Jackets et aux Sabres. S’ils remportent la loterie, ils conserveront leur choix et offriront leur sélection de 2023 en compensation.

Le repêchage d’entrée de la LNH aura lieu les 7 et 8 juillet au Centre Bell.