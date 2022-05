L’ours polaire était dans sa cour arrière

L’ours blanc qui circulait depuis au moins samedi en Haute-Gaspésie a été abattu hier. L’homme qui a été le premier à le signaler a raconté au Journal les circonstances de cette improbable rencontre.

« Mon chien jappait, et je le savais par son jappement qu’il était parti après un animal », raconte Jean Bergeron. L’homme était en train de déneiger sa cour arrière samedi après une bordée de neige.

Photo courtoisie

Le bouvier bernois a l’habitude de chasser les oiseaux, mais c’était plutôt un ours blanc qu’il tentait de chasser hors du terrain samedi. L’ours était à « proximité » de la résidence, soit à environ 50 mètres.

Inquiétude

L’homme réside avec sa femme à Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, dans un secteur résidentiel où il y a des champs en culture et où la forêt est assez éloignée. « Il n’y a jamais d’ours proche de la maison », affirme-t-il.

« J’ai crié pour ramener mon chien, il a été saisi puis il est revenu vers la maison », continue M. Bergeron.

L’homme était inquiet lorsqu’il a constaté que l’ours ne fuyait pas vers le boisé au fond de la cour.

#ÉvénementTerminé | Ours polaire neutralisé dans le secteur de Madeleine-Centre. L’alerte envers les citoyens est levée. Les agents de protection de la faune

@MFFP_Quebec ont neutralisé l’animal. — SQ Est (@Surete_Est) May 1, 2022

Il a tout de même pris un cliché en guise de preuve. « Je me suis dit : “Il n’y a pas personne qui va me croire”. Un ours polaire ici, ça ne se peut pas. Surtout pas à [50 mètres] de la résidence », affirme-t-il.

Il a ensuite alerté les agents de protection de la faune, qui sont arrivés peu après.

« Après ça, [ç’a] été le déroulement sans arrêt avec les agents de la faune et les policiers qui sont arrivés », ajoute M. Bergeron.

Photo courtoisie

« Neutralisé »

Dimanche matin, la Sûreté du Québec (SQ) a indiqué, sur son compte Twitter, que l’ours avait été « neutralisé » par les agents de protection de la faune dans le secteur de Madeleine-Centre.

L’animal a bel et bien été tué, a confirmé la SQ plus tard. Ce dénouement a mis fin à l’alerte émise par la SQ pour veiller à protéger les citoyens.