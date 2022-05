Un vent d’optimisme autour du tourisme

Des artisans du tourisme de la Vieille Capitale s’attendent à un été achalandé dans la région, grâce à l’ajout de nouveaux vols à destination de Québec et du retrait des mesures sanitaires.

• À lire aussi: Des millions pour revamper une vingtaine de parcs régionaux

• À lire aussi: Un anneau géant de 5 M$ en plein centre-ville de Montréal

Robert Mercure

DG Destination Québec Cité

« On va avoir un été exceptionnel. La demande est encourageante : le nombre de recherches [pour des séjours à Québec] dépasse ce qu’on avait avant la pandémie », affirme Robert Mercure, directeur général de Destination Québec cité.

De nouveaux vols directs, comme ceux annoncés dimanche par Air Canada qui relieront l’aéroport international Jean-Lesage (YQB) à Calgary et Vancouver, y seront pour quelque chose, affirme-t-il.

Une annonce concernant une nouvelle liaison entre Londres, au Royaume-Uni, et Québec se fera également le 11 mai. Ces dessertes supplémentaires s’ajoutent à celles inaugurées en décembre dernier avec Fort Lauderdale et Orlando, en Floride.

« Il va falloir aborder le problème de pénurie de main-d’œuvre en amenant plus de stabilité dans l’industrie et en la rendant notamment moins cyclique », précise toutefois M. Mercure, affirmant tout de même être prêt à accueillir les touristes dans le contexte actuel.

Moins de restrictions

Depuis le début de la semaine, les voyageurs vaccinés ne sont plus obligés de fournir un plan de quarantaine ni de porter le masque en public pendant deux semaines, entre autres. Aussi, les enfants de 5 à 11 ans non vaccinés ne sont plus tenus de passer un test de dépistage pour prendre l’avion.

« Quand les restrictions tombent, la demande de voyages monte de façon exponentielle. Il y a vraiment une corrélation, alors l’été s’annonce assez chargé », a lancé Stéphane Poirier, président et chef de la direction de YQB, en marge de l’annonce de dimanche matin.

De son côté, le ministre fédéral de la Santé et député de Québec, Jean-Yves Duclos, a affirmé qu’il analysait constamment la possibilité de réduire ou non les mesures gouvernementales liées aux voyages.