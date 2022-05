S'aimer pour s’épanouir

S’aimer n’a rien de narcissique. Cela signifie plutôt s’affirmer, s’accepter tel que l’on est, se traiter avec respect et bienveillance et se faire confiance. Le best-seller Self-love, maintenant disponible en français, s’adresse principalement aux femmes qui souhaitent développer leur estime de soi pour se diriger vers l’épanouissement.

Construit à la manière d’un cahier d’exercices, l’ouvrage Self-Love de l’auteure Megan Logan, qui s’est déjà vendu à plus de 200 000 exemplaires aux États-Unis, propose plusieurs outils pour effectuer un travail d’introspection afin d’en finir avec les doutes et se donner le droit de conquérir le monde.

Parmi les clés pour apprendre à s’aimer, il faut apprendre à s’accorder du temps. Que ce soit pour réfléchir, relaxer, faire de l’exercice, écrire dans son journal ses émotions, ses rêves, peu importe : prendre du temps pour soi, même si c’est seulement cinq minutes par jour au départ.

Si vous êtes de celles qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, il est important de se demander si ce temps vous rend heureuse ou pas. Si vous passez ce temps à vous comparer aux autres, il y a de fortes chances que vous éprouviez des émotions négatives par la suite en vous dépréciant davantage, croyant ne pas être à la hauteur. Choisissez sur vos fils d’actualité les comptes qui vous font du bien et qui vous font grandir, que ce soit par leurs messages ou par leurs photos. Une foule de photographes ont des photos sublimes de paysages qui rappellent le calme et la paix.

On sait également que la plupart des femmes ont du mal à aimer leur corps. Faites le ménage sur vos réseaux sociaux et éliminez les comptes qui ne font que montrer des photos de corps parfaits qui sont souvent, on le sait bien, des photos retouchées.

Pour garder du temps pour soi, il faut aussi apprendre à dire non. Vous avez le droit de refuser une invitation sans avoir à vous justifier puisque le temps libre est souvent rare, donc très précieux. Soyez sélectifs et optez pour les invitations qui vous apporteront du bien-être.

Les loisirs sont importants, rappelle l’auteure. Faites une liste de ce que vous aimeriez intégrer dans votre vie, puis réservez du temps dans votre agenda, comme s’il s’agissait d’un rendez-vous important pour vous permettre de les intégrer à votre vie.

Développer sa confiance

Faire preuve de compassion envers soi-même est aussi une manière de développer son estime de soi. Les femmes qui ont l’habitude de donner beaucoup d’elles-mêmes à ceux qui les entourent ont tendance à s’oublier ou à passer au second plan. Apprenez à vous traiter comme la personne la plus importante au monde. Cela ne veut pas dire d’être égoïste puisqu’aider les autres apporte également du réconfort, mais plutôt de choisir vos combats et passer du temps sur ce que vous estimez réellement important à vos yeux.

N’ayez pas peur de vous féliciter pour vos bons coups et réévaluez vos échecs en faisant preuve d’indulgence. Apprenez à rêver de nouveau à ce que vous aimeriez être, osez sortir de votre zone de confort, puis passez à l’action.

Les plus belles personnes sont souvent celles qui ont connu la défaite, la souffrance et qui ont su s’en sortir sans garder un goût amer. Ce sont celles qui sont empreintes d’amour et de compassion et reconnaissantes envers la vie et fières de leurs parcours. Alors, n’ayez pas honte de vos revers et sachez en tirer profit pour grandir.

SUBLIMER SA COLÈRE

Nous sommes tous un jour ou l’autre en colère par rapport à quelque chose. Il peut s’agir, par exemple, de voir une guerre éclater et de constater ses ravages pour être habitée par un sentiment de colère ou d’impuissance. Dans son livre, l’auteure suggère d’utiliser cette colère au lieu de tenter de la réprimer. Tant que la colère n’est ni haineuse ni destructrice, elle peut servir à bon escient puisqu’elle correspond habituellement à une grande force. Tel un feu sacré, elle peut nous pousser à réaliser de grandes choses. D’ailleurs, cette grande vitalité a souvent servi aux artistes pour créer. Et c’est cette énergie qui permet aux spectateurs ou aux lecteurs de vivre de grandes émotions à travers l’art.

Néanmoins, il faut garder à l’esprit que la plupart du temps, la colère est une énergie négative et qu’elle peut aussi engendrer du négatif chez quiconque l’entretient trop fréquemment.

RÉÉDUQUER NOS NEURONES

Afin de mieux comprendre la manière dont fonctionne notre cerveau et les mécanismes de défense qu’il développe, les deux auteurs – une docteure en neuroscience et un psychologue – ont voulu, dans leur ouvrage, donner au lecteur les outils nécessaires pour déprogrammer son cerveau afin de se libérer des peurs, du stress, de l’anxiété et de toutes les émotions négatives qui se sont installées chez les individus au fil du temps et des épreuves de la vie. Parmi les nombreux conseils élaborés dans ce livre figure l’idée d’exprimer ses émotions, bonnes ou mauvaises. Si elles sont reconnues, on peut ainsi en comprendre la source et éventuellement modifier son comportement, dans le cas des émotions négatives. À l’inverse, on peut aussi mieux cerner ce qui nous rend heureux pour ensuite reproduire plus fréquemment les comportements positifs.

Les sentiments négatifs sont malheureusement souvent le fruit de mauvaises habitudes. Le cerveau, qui se construit par des habitudes, a tendance à les reproduire. Ainsi, pour changer certains comportements, il est nécessaire de renverser les circuits cérébraux afin d’infléchir ses habitudes. Si cela demande énergie et persévérance, on doit changer nos façons de faire, une à la fois et petit à petit. C’est la seule manière d’y parvenir. Un livre qui propose de nombreux outils pour devenir son propre psy.