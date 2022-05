Salon Info-Vélo de Québec: point de départ de la saison

La saison du vélo s’amorce à peine, mais les projets se bousculent depuis déjà plusieurs semaines dans la tête des amateurs qui prendront d’assaut les pistes cyclables et les sentiers ce printemps. Après une visite au Salon Info-Vélo de Québec, du 6 au 8 mai, ils seront fin prêts à rouler !

Cette 36e édition qui se tiendra pour la première fois en même temps que le Salon de la Course à pied et du Triathlon de Québec, donnera le coup d’envoi à la saison de vélo 2022 en réunissant 75 exposants et plus de 8000 visiteurs au Centre de glaces Intact Assurance.

« Le Salon Info-Vélo, c’est évidemment des vélos, beaucoup de vélos ! Mais le mot “Info” dans le nom de l’événement est important, car les gens viennent d’abord y chercher de l’information », souligne Christian Rodrigue de Mordicus, promoteur de l’événement.

Photo courtoisie, Salon Info-Vélo de Québec

De la théorie à la pratique

Que ce soit pour planifier des vacances sur deux roues, obtenir des conseils sur la sécurité à vélo, s’informer à propos de produits novateurs, découvrir les plus récents modèles de bicyclettes, bien se vêtir et s’équiper pour rouler, choisir le meilleur support pour la voiture, réduire les risques de blessures ou acheter une nouvelle monture, les exposants de tous les horizons sauront attiser la passion des visiteurs.

Ceux-ci auront même la possibilité d’essayer des vélos à assistance électrique (VAE) sur la piste de 500 mètres aménagée pour l’occasion.

« Le vélo à assistance électrique a démocratisé la pratique du vélo ces dernières années », constate M. Rodrigue, parce que ce dernier offre la possibilité à son conducteur de fournir un effort à la hauteur de ses capacités.

Les VAE attirent autant les personnes qui n’ont plus l’endurance et la force qu’elles avaient autrefois que les cyclistes expérimentés qui souhaitent prolonger leurs sorties sur la route ou faire plus de descentes en montagne.

De plus, lors de ce Salon, des ateliers et conférences approfondiront plusieurs sujets entourant la pratique de ce sport, dont la mécanique de base, l’équipement à apporter lors d’une sortie, le positionnement et la prévention des blessures, en plus de démystifier le vélo à assistance électrique et de faire découvrir plusieurs destinations à visiter en pédalant.

Bouger plus !

De plus, réunir les cyclistes, les coureurs et les triathloniens sous un même toit nourrira davantage leur envie de bouger et fera exploser les possibilités offertes aux sportifs.

« Le fait de se joindre au Salon de la Course à pied et du Triathlon de Québec donnera une vision plus large du multisport », explique M. Rodrigue, à travers les divers exposants qui attireront plus d’adeptes et leur offriront plus de choix.