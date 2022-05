Sur la pointe la plus à l’ouest de l’Europe

Après un séjour incroyable sur l’île de Madère, une courte escale à Lisbonne me laisse 72 heures pour explorer d’autres endroits du pays. Une fois la voiture de location récupérée, je me dirige vers le sud sans aucune hésitation. En moins de deux heures, je foule le sol de l’Algarve, une région appréciée pour ses stations balnéaires, ses plages et ses falaises escarpées. En ce qui me concerne, je vise un objectif très spécifique... Capter le coucher de soleil sur la pointe du cap Saint-Vincent (cabo de São Vicente).

La première chose qui me frappe en arrivant dans le village de Sagres, c’est sa « culture surf », un style de vie omniprésent dans le paysage. Ici et là, des planches colorées sont appuyées sur les casse-croûtes, des fresques de vague ornent les bâtiments, des panneaux publicitaires des nombreuses écoles de surf en rappellent l’importance sur l’île. Au loin, un phare rouge et blanc perché sur un rocher attire mon attention. J’approche du cap Saint-Vincent. Des falaises de 60 mètres de hauteur s’avancent dans l’océan et façonnent la pointe la plus à l’ouest de l’Europe, jadis considérée comme le bout du monde par de grands explorateurs. Un phare dominant l’horizon, la diversité des paysages, de même que la richesse du patrimoine historique méritent de s’attarder au cap Saint-Vincent. Au crépuscule, le panorama est somptueux !

-L’auteur a été invité par TAP Air Portugal.