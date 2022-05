Vive les bonis!

Jeudi, l’excellent Michel Girard a écrit qu’on devrait bannir les bonis de performance dans les sociétés d’État qui sont en situation de monopole, étant donné qu’elles n’ont pas de compétition.

Pourquoi récompenser les employés et les directeurs de la SAQ d’avoir vendu beaucoup d’alcool... alors qu’ils sont seuls dans le marché ?

Elle est où, la prouesse ?

Si tu joues au basketball et que tu mesures 10 pieds, c’est sûr que tu vas compter plus de paniers que les autres joueurs !

LA COMPÉTITION EST FÉROCE

Avec tout le respect que je voue à Michel, je trouve qu’il est trop sévère avec nos sociétés d’État.

En effet, c’est faux de dire que la SAQ n’a pas de compétition !

On pourrait boire du parfum !

De la térébenthine !

Sniffer des crayons-feutres !

De la colle !

Boire du bon vin de dépanneur : Château Piquette, Domaine de la Bibine, Clos de Vinasse !

Un coup sur la poignée de porte pour la faire reluire, et une gorgée derrière la cravate, hop !

On pourrait se monter un alambic dans la salle de bain !

Faire de l’alcool avec des vieilles bananes ! Faire macérer nos chaussettes ! Bref, le choix est illimité !

La compétition est forte ! Que dis-je : rude ! Terrible ! Coupe-gorge !

Il faut faire preuve d’énormément de talent pour vendre du vin à la SAQ !

Redoubler d’efforts !

Faire preuve d’ingéniosité !

Il ne suffit pas de mettre des bouteilles sur des tablettes, oh que non !

Il faut aller chercher le bon produit !

Celui qui va plaire aux sportifs ! Aux amateurs de musique ! Ou de cinéma !

Le vin Snoop Dogg ! Le Merlot Rolling Stones ! La cuvée Dark Side of the Moon !

Le vin de Gérard Depardieu, vendu à la caisse ! Un vin qui a du nez ! Du pif ! À déguster avec de la poutine !

Il y a même Rocco Siffredi, la star italienne du porno, qui fait du vin, maintenant !

Ça vous requinque la feuille de vigne

COUP DE FOUDRE

Même chose pour Hydro-Québec !

Michel Girard dit qu’on n’a pas le choix de faire affaire avec Hydro si on veut de l’électricité.

Allons donc, Michel !

On peut faire comme Benjamin Franklin !

Accrocher une clé à un cerf-volant et monter sur le toit les soirs d’orage, en espérant que la foudre frappe !

Installer des panneaux solaires sur son balcon !

Une éolienne sur sa galerie !

Une turbine dans son bol de toilette !

Brancher son vélo stationnaire à une génératrice !

Comme le chantait Robert Charlebois : « C’est pas physique, c’est électrique ! »

Récemment, une firme d’ingénierie de Jonquière a proposé que les salons funéraires utilisent leur four crématoire pour se chauffer !

Quelle excellente idée !

On pourrait brancher les maisons du voisinage sur le crématorium !

Il fait froid ? Rajoute un pépère dans le poêle !

B-3 ! G-4 !

Et que dire de Loto-Québec ?

La compétition est féroce !

Les directeurs doivent redoubler d’efforts pour garder l’organisme à flot !

Mettre la main sur les bingos !

Nationaliser les tombolas !

Que dire des parties de billes dans les ruelles ?

Les vieux qui jouent au paquet voleur ?

Les kermesses ?

Les foires ?

Les tournois de pichenottes ?

Oh non, Michel : il ne faut pas moins de bonis, mais plus !

Car ça carbure dans les sociétés d’État ! Ça percole !