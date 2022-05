Lancement manqué d'àVélo: le maire Marchand demande des explications

Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) n’est pas en mesure de dire quand le système de vélopartage àVélo pourra reprendre le service, alors que le maire de Québec demande des explications.

• À lire aussi: Le lancement de la saison de àVélo retardé

Un problème technologique a forcé le report du lancement de la 2e saison d’àVélo à Québec qui était prévu dimanche dernier.

En point de presse, lundi après-midi, le directeur général du RTC, Alain Mercier, a assuré que le fournisseur PBSC plaçait toutes ses énergies à rétablir la situation.

Le réseau doit comprendre cette année 400 vélos dans 40 stations pour un budget de 4,1 M$. Voilà qu’à la veille du lancement, un problème lié à l’instabilité de la communication du système avec les bornes du service àVélo a forcé l’annulation de la mise en service.

«PBSC nous a fait ses excuses [...]. Ils effectuent actuellement une analyse complète du problème, de la cause et de son impact sur le système», a assuré M. Mercier, qui dit avoir confiance en eux.

Réactions du maire

Pour sa part, le maire de Québec, Bruno Marchand, s’est dit «déçu» de ce lancement manqué.

«Quand on annonce deux semaines avant qu’on va être prêt le 1er mai et qu’on ne l’est pas, c’est décevant. On ne va pas fêter. On ne va pas dire: “C’est pas grave.” On va assumer le fait qu’il y a un sous-contractant qui, pour des raisons X, n’est pas capable de livrer», a réagi le maire.

«Ce que j’ai demandé au RTC, c’est de savoir pourquoi. Je n’ai pas besoin de savoir les détails techniques. Je veux savoir quand ça va être réparé et je veux qu’on soit capable de dire aux citoyens, qui ont notamment acheté des laissez-passer annuels, ce qu’on va faire avec ça. Et je m’attends qu’on soit capable de leur donner une compensation», a affirmé M. Marchand.

Photo DIDIER DEBUSSCHERE

Le directeur général du RTC a expliqué que des équipes travaillent à identifier la cause du problème et une fois que celle-ci sera connue et corrigée, la société veut se donner une période de 24 heures pour faire d’autres essais sur l’ensemble du réseau d’àVélo avant d’annoncer sa mise en service.

Aucune date pour le lancement ne peut toutefois être confirmée pour le moment.

«C’est prudent de laisser les équipes techniques faire leur travail. Dès qu’on sera en mesure de connaître la cause principale, nous pourrons projeter une date de retour», a dit M. Mercier.

Le RTC souligne qu’il est en contact direct avec la haute direction de PBSC pour assurer que le problème sera réglé dans les plus brefs délais.

«Nous réitérons notre confiance envers le fournisseur et ses équipes, et nous vous tiendrons au courant de tout développement de façon transparente», a indiqué M. Mercier.

Rappelons qu’un problème de connexion a été découvert lors de la phase de tests finaux sur certaines bornes de paiement. Quelques heures avant la mise en service planifiée, la problématique s’est étendue à un trop grand nombre de stations, c’est pourquoi le RTC a pris la décision de reporter le lancement de la 2e saison d’àVélo, initialement prévu le 1er mai.

Le problème semble être unique à Québec, car il n’a pas été rencontré dans les autres villes où la technologie a été déployée.

La cheffe de Transition Québec, Jackie Smith, a aussi réagi.

«Je suis extrêmement déçue. J’avais pris [ma] passe. J’ai une certaine sympathie aussi pour les gens du RTC qui ont travaillé toute la fin de semaine pour que ça soit prêt puis ça ne fonctionnait pas. C’est vraiment une immense déception», a-t-elle partagé.

– Avec la collaboration de Taïeb Moalla et de Jean-Luc Lavallée