Bande-annonce de «Léo 4»: cinq ans ont passé à Walton

La bande-annonce de la quatrième saison de la comédie «Léo» a été dévoilée et on retrouve la joyeuse communauté de Walton cinq ans plus tard.

Tournée en même temps que la troisième saison qui a obtenu beaucoup de succès cet hiver à TVA, la quatrième mouture sera disponible dès le 2 juin sur Club illico.

Les tournages ont été pilotés, comme depuis les tout débuts, par le réalisateur Jean-François Chagnon.

Les intrigues vont s’articuler autour de Léo (Fabien Cloutier), de sa femme Cindy (Marie-Laurence Moreau) et de leur fils Paul (Alexi Robidoux), maintenant âgé de 5 ans, et la plupart des personnages qui font le succès de cette comédie aussi drôle que touchante.

On peut penser ici à Sandrine Bisson, Luc Boucher, Sonia Cordeau, Guillaume Cyr, Sylvie De Morais-Nogueira, Anne Dorval, Sébastien Dubé, Mario Jean, Marc Labrèche, Simon Lacroix, Steve Laplante, Pierre Lebeau, Didier Lucien, Julien Poulin et Hubert Proulx.

On sait que les auteurs planchent sur la cinquième saison, qui devrait être tournée cet automne.