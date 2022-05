Bonne fête, Alloprof

Cette année, Alloprof, une institution phare dans le domaine de l’accompagnement éducatif, célèbre son 25e anniversaire. Bien plus qu’un simple nombre, ces 25 ans symbolisent le passage d’une génération à la suivante. Les élèves ayant autrefois bénéficié de ces services sont maintenant les parents et les enseignants qui vantent les mérites d’Alloprof aux plus jeunes. Avec la principale ambition de soutenir la réussite scolaire des jeunes Québécois au moyen de services de soutien scolaire professionnels et gratuits, Alloprof a influencé le parcours de plus d’un million d’élèves au Québec depuis sa fondation, en 1996. Dans la région de Québec, ce sont plus de 90 000 élèves qui ont bénéficié de ces services. Comme organisme à but non lucratif, Alloprof ne pourrait pas accomplir sa mission sans dons. Depuis ses débuts, il peut compter sur l’appui du ministère de l’Éducation du Québec, mais aussi de plusieurs fondations et partenaires corporatifs qui l’aident à croître. https://www.alloprof.qc.ca/

Nouvelle impulsion

Photo courtoisie

L’Institut Mallet pour l’avancement de la culture philanthropique vient d’accueillir Caroline Richard (photo), à titre de nouvelle directrice générale. Mme Richard cumule un riche bagage dans les secteurs politique, social et philanthropique. Ses expériences au sein de ministères à vocation sociale l’ont menée à s’engager de façon concrète auprès des enfants et des familles plus vulnérables, notamment à la Fondation du Dr Julien et à l’Association des centres jeunesse du Québec. Jusqu’à tout récemment, elle a agi à titre de directrice des opérations et des relations gouvernementales pour le Conseil de l’industrie forestière du Québec. De plus, l’Institut Mallet souligne l’arrivée de deux nouvelles administratrices qui viendront participer au nouvel élan de l’organisation: Bianka Potvin, CPA, associée chez KPMG à Québec, et Victoria Thân, MBA, professionnelle de la santé qui allie la gestion et les relations publiques. L’Institut Mallet a pour mission de contribuer à l’avancement de la culture philanthropique en plaçant le don de soi au cœur des priorités de la société.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 2 mai 2012. Marc Bergevin devenait le nouveau directeur général des Canadiens de Montréal.

Anniversaires

Photo courtoisie

Dwayne Johnson (photo), The Rock, acteur et producteur américano-canadien, 50 ans... Régis Labeaume, 37e maire de Québec (2007-2021), 66 ans... Charlotte Élisabeth Diana, princesse de Cambridge, fille de Kate Middleton et du Prince William, 7 ans... Alain Chamberland, ex-gestionnaire de l’incinérateur de Québec, 63 ans... Alexandre Deslauriers, maquilleur professionnel de Québec... Jacques Bienvenue, chroniqueur automobile, 84 ans... David Beckham, ex-joueur de soccer britannique, 47 ans... Sophie Thibault, lectrice de nouvelles, TVA Réseau 22 heures, 61 ans... Alain Trudel, professionnel du Club de golf de Cap-Rouge, 66 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 2 mai 2021: Bobby Unser (photo), 87 ans, pilote automobile américain qui a notamment remporté les 500 Miles d'Indianapolis à trois reprises... 2019: Leonard Red Kelly, 91 ans, qui a remporté huit fois la coupe Stanley comme joueur, soit quatre avec les Red Wings de Detroit et quatre autres dans l’uniforme des Maple Leafs de Toronto... 2018: Bill Torrey, 83 ans, premier directeur général des Islanders de New York (LNH)... 2017: Casey Thomas, 24 ans, un espoir des A's d’Oakland au baseball majeur... 2015: Ruth Rendell, 85 ans, prolifique auteure britannique de romans policiers... 2014: Pierre Côté, 88 ans, président de la Laiterie Laval jusqu’en 1978 et président du Conseil du Patronat du Québec de 1978 à 1982... 2013: Martine Paquet, 50 ans, directrice Galerie Lacerte de Québec pendant 20 ans... 2010: Lynn Redgrave, 67 ans, actrice de cinéma britannique... 2009: Marilyn French, 79 ans, féministe et romancière... 2005: Bob Hunter, 63 ans, l'un des cofondateurs de Greenpeace... 1972: J. Edgar Hoover, 77 ans, directeur du FBI... 1932: Raoul Barré, 58 ans, illustrateur québécois.