Mattias Norlinder s’en vient aider le Rocket

Mattias Norlinder se joindra au Rocket pour les séries éliminatoires. Il rejoindra l'équipe pour la séance d'entraînement prévue demain à 10h30 à la Place Bell.



Mattias Norlinder will join the Rocket for @TheAHL playoffs. He will meet the team for tomorrow's practice (10:30AM). pic.twitter.com/bpA3tFhs5g