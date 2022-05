Liberté de la presse: faire honneur à ce privilège

Demain, c’est la Journée mondiale de la liberté de la presse. Je me considère chanceuse, en tant que femme de 25 ans, de pouvoir émettre mes opinions semaine après semaine.

Ça fait maintenant plus de trois ans que je partage avec vous mes idées et je sais que c’est un immense privilège.

Je ne suis sûrement pas la seule qui ne prend pas souvent le temps de réaliser que ce n’est pas partout sur la planète qu’il est possible d’exprimer librement son opinion.

Je pense aux professionnels des médias qui vivent dans des pays moins libres que le nôtre et qui risquent, en pratiquant leur métier et en disant ce qu’ils pensent, d’être emprisonnés ou de mettre leur vie en danger.

En pensant à ces personnes, je chéris encore plus mon droit de m’exprimer publiquement.

Et je sais qu’avoir la liberté de pouvoir dire ce que l’on pense et d’exprimer ses opinions dans la sphère publique, ça vient avec des responsabilités.

Mes règles d’or

Dans les médias ou sur les réseaux sociaux, on ne devrait jamais se permettre de dénigrer les autres. Il y a moyen de donner son point de vue sans pour autant contribuer à la haine à l’égard d’une personne ou d’un groupe.

Il est important de baser ses idées sur des faits vérifiés. Avant de me prononcer sur quelque chose, je me renseigne le plus possible. Quand je ne sais pas, je privilégie l’abstention.

S’intéresser à diverses réalités, essayer de se mettre dans la peau de l’autre pour avoir une vision différente des choses : c’est une bonne recette pour dire ce que l’on pense de manière respectueuse.

À l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse qui aura lieu demain, je nous souhaite d’honorer ce privilège de vivre dans un endroit où il y a une diversité d’opinions dans l’espace public. Utilisons notre liberté de parole à bon escient.