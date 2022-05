Gosselin et Dallaire sur un siège éjectable au comité exécutif de Québec

Le greffier de la Ville de Québec a tranché: le comité exécutif ne pourra pas compter 12 membres, et il faudra vraisemblablement déterminer qui, de Jean-François Gosselin ou de Véronique Dallaire, sera de trop après l’arrivée de Claude Lavoie.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, a été visiblement pris de court dans cette affaire, après avoir promis un poste au comité exécutif au transfuge Claude Lavoie, qui a quitté l’opposition (Québec d’abord) pour se joindre à son parti, Québec Forte et Fière (QFF).

Convaincu qu’il avait toute la latitude nécessaire pour nommer un douzième membre à l’exécutif, lorsqu’il a recruté M. Lavoie, le maire devra désormais revoir ses plans parce que le greffier de la Ville lui a confirmé que la Charte de la Ville de Québec prévoyait un maximum de 11 membres (incluant le maire) pour la composition du comité exécutif.

«On a reçu une réponse qui va dans le sens du 11 plutôt que du 12, contrairement à ce qui nous avait été dit préalablement [...] On se donne encore le temps de valider des choses. Il n’y a pas de décision qui a été prise du tout», a indiqué M. Marchand.

D’ici quelques semaines

Le maire de Québec a réaffirmé, lundi, son intention de faire entrer M. Lavoie à l’exécutif dans les prochaines «semaines». Ses tâches seront annoncées ultérieurement. Si l’interprétation du règlement par le greffier se confirme, le maire devra donc sacrifier un des deux membres associés, issus de l’opposition, a-t-il reconnu.

Jean-François Gosselin (Québec 21) et Véronique Dallaire (Québec d’abord) sont donc tous les deux sur un siège éjectable; ils devront patienter avant de connaître leur sort. M. Gosselin est responsable des loisirs et des sports, alors que Mme Dallaire porte le dossier de l’accessibilité universelle.

«Il n’y a rien de personnel»

«C’est forcément un des deux membres associés mais ce sera à voir, on va se donner du temps. Il n’y a rien de personnel ici [...] On va regarder ce dont l’exécutif a besoin pour aller de l’avant et on va en discuter avec les collègues», a exposé le maire, ajoutant que le travail de collaboration avec l’opposition allait bien au-delà de ce qui se faisait au sein de l’exécutif.

«Ça appartiendra au maire de faire ses choix et de les justifier», a observé le chef de l’opposition, Claude Villeneuve.