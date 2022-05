«Immigrants de souche»: aller à la rencontre de Québécois d’adoption établis en région

La nouvelle série documentaire «Immigrants de souche» de TV5 braque ses projecteurs sur des Québécois d’adoption qui ont choisi de s’établir en région pour repartir à zéro.

Ils viennent du Togo, du Maroc ou de Bosnie-Herzégovine et ont en commun de ne pas avoir choisi, comme la majorité des nouveaux arrivants, de déposer leurs valises en ville.

L’animateur Raed Hammoud va à la rencontre de ces gens qui sont devenus des citoyens à part entière de leur communauté, dans cette série qui s’adresse à la fois aux Québécois «de souche» ainsi qu’à ceux qui sont venus enrichir notre société avec leurs traditions et leur bagage, faisant la preuve qu’il n’y a pas qu’en milieu urbain où l’on peut rebondir après avoir quitté sa terre natale.

Les protagonistes présentés dans les trois épisodes que l’Agence QMI a pu visionner sont fort sympathiques et on sent qu’ils sont heureux dans leur nouvelle vie.

PHOTO COURTOISIE

Raed Hammoud est «impressionné» par eux. «Ce courage-là, je pense que je ne l’aurais pas eu», a-t-il dit en entrevue, lui qui est arrivé du Niger à l’âge de 16 ans. Il s’intéresse donc à leur nouveau milieu et en profite, joignant l’utile à l’agréable, pour visiter le Belle Province et goûter plein de plats savoureux!

Edem Amegbo a quitté Lomé, au Togo, le 13 août 2002. Il rêvait de devenir ingénieur et d’éventuellement retourner dans son pays d’origine, mais il est finalement resté au Québec et est maraîcher à East Farham, en Estrie, à la tête de sa propre entreprise baptisée Au jardin d’Edem.

Très souriant, le père de trois filles vend les légumes bios qu’il cultive depuis sept saisons sur sa terre. Certains sont des légumes africains et sont même vendus dans des commerces locaux. L’équipe d’Edem fait aussi des paniers pour les particuliers.

Les deux autres émissions mettent en scène des gens qui sont également des exemples d’intégration. Il y a les Hamidou, des Marocains qui tiennent un restaurant couru à Carleton-sur-Mer, en Gaspésie, et les Adzic, qui ont fui la guerre en ex-Yougoslavie il y a 30 ans et qui possèdent maintenant le Magasin général de Piopolis, en Estrie. Non seulement se sont-ils bien intégrés à leur petit coin de paradis, mais ils sont devenus des incontournables de leur communauté.

Il peut y avoir des manifestations regrettables de racisme, mais elles demeurent l’exception, disent-ils tous. Dans une éventuelle deuxième saison, Raed Hammoud aimerait montrer également des expériences qui ont moins bien fonctionné, car cela arrive aussi.

PHOTO COURTOISIE

Admiration sincère

L’animateur aurait aimé avoir d’aussi beaux exemples quand il a immigré au Québec. Il est ravi de cette expérience, qui lui a permis d’expérimenter de nouvelles choses et d’apprendre à travers toutes ces rencontres. Il admire en quelque sorte les personnes qui, comme lui, ont recommencé leur vie ici, surtout ceux qui ont dû apprendre le français.

«Déjà, pour moi, ce fut difficile même si je parlais français, alors ça n’a pas dû être facile pour ceux qui ne maitrisaient pas la langue en arrivant», a-t-il souligné.

Raed Hammoud va tourner dès le mois prochain la nouvelle série «Demain l’Afrique». Il se rendra sur le continent pour visiter 10 villes et mettra en vedette la jeunesse ainsi que des exemples locaux de réussite.

Produite par Zone3 et réalisée par Félix Trépanier, la série documentaire «Immigrants de souche» est diffusée chaque mardi, à 20 h, à compter du 3 mai, à TV5. Elle sera aussi disponible sur le portail TV5Unis.