Jill Biden à la rencontre de réfugiés ukrainiens en Slovaquie et Roumanie

La première dame des Etats-Unis, Jill Biden, va se rendre en Roumanie et en Slovaquie cette semaine pour rencontrer des familles de réfugiés ukrainiens, des travailleurs humanitaires et des militaires américains ainsi que des employés d'ambassade, a annoncé lundi son bureau.

La Roumanie et la Slovaquie ont accueilli des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens fuyant l'invasion russe de leur pays.

Ce voyage de Mme Biden, prévu du 5 au 9 mai, est la dernière en date des manifestations de soutien des Etats-Unis à l'Ukraine et aux pays qui l'aident.

Il intervient après une visite surprise en Ukraine de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qui a rencontré samedi dernier le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Mme Biden rencontrera vendredi en Roumanie des soldats américains avant de se rendre à Bucarest samedi où elle s'entretiendra avec des membres du gouvernement ainsi que de l'ambassade américaine et avec des enseignants travaillant auprès d'enfants ukrainiens réfugiés, selon un communiqué de son bureau.

En Slovaquie dimanche, jour de la fête des mères aux Etats-Unis, Mme Biden se rendra dans la ville de Kosice et le village de Vysne Nemecke pour rencontrer des réfugiés, des travailleurs humanitaires et des Slovaques apportant leur aide.

«Pour la fête des mères, elle rencontrera des mères et des enfants ukrainiens qui ont été obligés de fuir leur pays natal à cause de la guerre de Poutine», selon le bureau de Mme Biden.

Elle se rendra également à Bratislava où elle rencontrera des membres du gouvernement et le personnel de l'ambassade américaine.

Plus de 5,4 millions de réfugiés ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février, selon des chiffres du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR). Les femmes et les enfants représentent 90 % de ces réfugiés.

Quelque trois millions de réfugiés ukrainiens ont fui en Pologne, qui en accueille de très loin le plus grand nombre. La Roumanie en a accueilli plus de 810 000 et la Slovaquie quelque 370 000.

Le président américain Joe Biden a demandé jeudi dernier au Congrès une colossale rallonge budgétaire de 33 milliards de dollars pour principalement livrer davantage d'aide militaire à Kyïv.