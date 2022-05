Les voitures trop bruyantes ne sont plus les bienvenues dans le Vieux-Québec, prévient Marchand

La police de Québec effectuera «plusieurs» opérations en mai, dans le Vieux-Québec, et distribuera des constats d’infraction afin de serrer la vis aux conducteurs de voitures modifiées trop bruyantes.

La Grande Allée et les rues du Vieux-Québec, où certains automobilistes défilent parfois de façon tonitruante, seront dans la mire des policiers, qui comptent appliquer le tout nouveau règlement sur le bruit excessif adopté par la Ville de Québec.

«J’avise ceux dont la masculinité dépend du bruit du moteur de leur voiture qu’il va y avoir durant le mois de mai des opérations policières. On s’est entendus avec la police pour venir contrôler le bruit excessif et faire en sorte qu’on donne un peu de calme à ces secteurs-là», a prévenu le maire Bruno Marchand en point de presse, lundi.

Le maire dit avoir lui-même été témoin de comportements «désagréables au possible», dans les dernières semaines, en se promenant en haute-ville pendant la fin de semaine. Il se range du côté des résidents du quartier, qui s’en plaignent depuis des années.

«Il suffit juste d’une dizaine de voitures à l’heure pour comprendre l’exaspération des citoyens [...] Même ceux qui ne se promènent pas vite mais qui ont un silencieux modifié, ça crée un vacarme et un boucan du diable donc on va travailler avec le règlement qu’on a adopté et qui impose des amendes à ceux qui ne respecteront pas les règles», a-t-il ajouté.

Amendes salées jusqu’à 2000$

Les contrevenants s’exposeront à des amendes variant entre 150$ et 1000$. En cas de récidive, les amendes pourront être doublées. «Ça coûte bien moins cher un silencieux neuf», a ironisé le maire Marchand.

«S’il y a des gens qui espèrent venir promouvoir leur dernière acquisition, ce n’est pas à Québec que ça va se passer. Il y aura de la police pour gérer tout ça parce qu’on tient à la qualité de vie dans le Vieux-Québec et on tient à ce que les gens qui y habitent puissent avoir une qualité de vie intéressante et non pas un bruit incessant de voitures les soirs de fin de semaine», a-t-il insisté.