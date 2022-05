L'Ukraine au menu d'une tournée européenne du premier ministre indien

Le premier ministre indien, Narendra Modi, débute lundi une tournée de trois jours en Europe pour renforcer «l'esprit de coopération» de l'Inde avec ses partenaires européens et «échanger» sur l'invasion russe de l'Ukraine que New Delhi s'est refusé à condamner.

«Ma visite en Europe intervient à un moment où la région est confrontée à de nombreux défis et choix», a déclaré M. Modi, cité dans un communiqué, avant de s'envoler pour l'Europe. Il est attendu en Allemagne, au Danemark et en France.

L'Inde cherche un équilibre difficile entre ses relations avec l'Occident et celles avec la Russie, qui lui fournit une grande partie de ses besoins en armes et en énergie. Elle s'est abstenue de condamner ouvertement l'invasion russe de l'Ukraine, et de se joindre aux votes en ce sens aux Nations unies.

M. Modi a ajouté que son voyage visait à «renforcer l'esprit de coopération» avec les partenaires européens, «des compagnons importants dans la quête de l'Inde pour la paix et la prospérité».

Lors d'un point de presse dimanche, le secrétaire indien aux Affaires étrangères, Vinay Kwatra, a précisé que M. Modi devrait «échanger des points de vue» sur la situation en Ukraine.

Les pays européens «non seulement comprennent mais apprécient profondément» la position de l'Inde sur le conflit, a-t-il ajouté.

Toutefois, selon M. Kwatra, la tournée de M. Modi vise surtout à renforcer le partenariat bilatéral, notamment dans le commerce, l'énergie et le développement durable.

À Berlin lundi, M. Modi doit s'entretenir avec le chancelier allemand Olaf Scholz.

Dans un entretien avec le quotidien «Indian Express» paru lundi, M. Scholz a indiqué que «l'attaque de la Russie contre l'Ukraine serait en tête de l'ordre du jour».

Selon l'agence Bloomberg News, M. Scholz a prévu d'inviter M. Modi en tant qu'invité spécial à un sommet des dirigeants du G7 le mois prochain, dans le cadre d'une initiative visant à forger une alliance plus large contre la Russie.

Selon l'agence citant des sources anonymes, il y a quelques semaines M. Scholz était encore indécis, considérant le refus de M. Modi de condamner l'invasion russe et le bond des livraisons de combustibles fossiles russes à l'Inde.

Le premier ministre indien doit se rendre ensuite à Copenhague pour un sommet Inde-Pays nordiques avec les premiers ministres du Danemark, de l'Islande, la Finlande, la Suède et la Norvège les 3 et 4 mai.

À l'occasion d'une brève escale en France, le 4 mai, il s'entretiendra avec le président Emmanuel Macron afin de faire le point sur des questions régionales et mondiales ainsi que sur la coopération bilatérale, toujours selon le communiqué.