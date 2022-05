Mise en garde contre de faux prêteurs d'argent

L'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Office de la protection du consommateur (OPC) mettent en garde la population contre de faux prêteurs d'argent qui utilisent les médias sociaux pour recruter leurs «clients».

Selon les autorités, ces escrocs feraient miroiter des offres de prêts personnels, de prêts auto ou de prêts hypothécaires à des taux très avantageux, en exigeant quelques milliers de dollars en frais divers, payables à l'avance par virements.

Grâce à ce stratagème, les fraudeurs peuvent aussi recueillir des renseignements personnels, comme les coordonnées bancaires des emprunteurs.

«Les fraudeurs prétendent être affiliés à des institutions financières reconnues. Souvent, leur nom affiché ne correspond à aucune dénomination sociale enregistrée au Québec. Leur site Web peut être hébergé à l'extérieur du Québec. Bien entendu, ces organisations ne disposent pas du certificat ou du permis requis, selon le cas, par l'AMF ou par l'OPC», ont indiqué les deux organismes dans un communiqué commun.

À l'exception des grandes institutions financières, les entreprises qui offrent des prêts d'argent doivent être titulaires d'un permis de l'OPC, et celles qui font du courtage hypothécaire, d'un certificat de l'AMF.

«Qu'il s'agisse d'un prêteur ou d'un courtier, il ne devrait jamais être question de payer des frais à l'avance lorsque l'on cherche à emprunter. Surtout, comme les transferts de fonds peuvent ne pas être retraçables ou faire l'objet d'un rappel, on ne devrait jamais faire de virement bancaire à une entreprise ou à un individu, à moins de n'avoir aucun doute sur l'honnêteté du destinataire», a-t-on précisé.

L'AMF et l'OPC rappellent que les associations de consommateurs, regroupées sur le site ToutBienCalcule.ca, offrent des services-conseils gratuits et confidentiels aux personnes qui ont des difficultés liées à leurs finances personnelles. Par ailleurs, les consommateurs peuvent dénoncer à l'AMF ou à l'OPC les entreprises qui offrent illégalement du crédit. Les fraudeurs, quant à eux, doivent être signalés à la police et au Centre antifraude du Canada.