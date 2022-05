Notre avenir est celui qu’on choisit

La lettre de celle qui signait « Enfin libre » m’a plu. Cette femme dans la soixantaine, veuve depuis trois ans, attribue à sa période de veuvage le temps de réflexion qui lui a permis de réaliser combien elle s’était laissé mener par son mari toute sa vie d’épouse et de mère, et que la chose se répétait maintenant avec ses trois garçons et leurs femmes, depuis le décès de leur père.

La lecture d’une pensée de Socrate « Connais-toi toi-même », avait déclenché en elle l’envie de se réaliser comme femme. En complément, une de vos suggestions l’avait menée vers un travail d’introspection et incitée à se prendre en main en vendant sa maison et en s’installant dans un lieu qui faisait mieux son affaire, de manière à devenir une femme indépendante. Ainsi, au lieu de survivre comme avant, elle vous avouait: « Maintenant je VIS ! »

Elle avait fait cela, tout en rassurant ses enfants sur sa non-envie de se trouver un autre conjoint pour remplacer leur père. C’est tout à son honneur, même si je crois qu’elle devrait quand même se laisser une porte ouverte, au cas où... On ne peut jamais savoir à l’avance ce que la vie va nous réserver. Une chance qu’à la fin de votre réponse, Louise, vous l’invitez à ne pas se fermer à jamais à l’amour, car je vous en aurais voulu.

Janine B.

Comme vous, je crois qu’il ne faut jamais dire « jamais » à l’amour, car on n’en a jamais trop dans sa vie. Cette lettre a fait beaucoup réagir. Souvent dans le même sens que vous, Janine. Ce qui suit va vous en donner une belle preuve.