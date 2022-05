Oui, l’odeur nauséabonde du fumier sera plus forte cette année

L'Union des producteurs agricoles (UPA) avertit les Québécois que l’odeur de fumier se fera davantage sentir cette année en raison de la guerre en Ukraine qui a fait exploser les prix de l'engrais.

«On n’a pas le choix de se tourner vers le fumier et d’en étendre plus pour économiser sur les engrais. Alors, oui, ça risque de sentir davantage ce printemps, cet été et même cet automne», prévient Martin Caron, président de l'UPA.

Même si cela semble farfelu, c’est la guerre en Ukraine qui a fait bondir le prix des fertilisants dans les champs. M. Caron explique que la Russie est l’un des principaux fournisseurs de ces produits sur la planète.

Or, depuis le 4 mars dernier, le gouvernement russe a recommandé à ses producteurs de suspendre leurs exportations d’engrais. Voilà ce qui explique cette flambée des prix.

Plus que doublé

Le coût de l’engrais azoté, le plus prisé des agriculteurs, était d’environ 630$ la tonne au Québec en 2021. Mais cette année, selon l’UPA, il a plus que doublé pour atteindre 1500$ la tonne.

«Ça préoccupe beaucoup nos agriculteurs du Québec qui subissent l’impact de ce conflit-là. On voit que la guerre entre l’Ukraine et la Russie a des conséquences directes chez nous aussi», s’inquiète Martin Caron.

Dans ce contexte, le président de l’UPA soutient que pour éviter d'utiliser trop d'engrais, ses agriculteurs se sont tournés vers le fumier pour optimiser la croissance dans leur culture.

«Avant, on répandait seulement le fumier à l’automne. Mais là, avec l’inflation de tous les prix et les conflits géopolitiques, l’engrais est trop cher. Il faut donc s’attendre à ce que ça sente plus fort le fumier parce qu’on va maximiser dorénavant cette ressource moins [coûteuse] durant le printemps, l’été et l’automne», note M. Caron.

Pour votre bien

Le président de l’UPA rappelle que le fumier est mis dans les champs pour nourrir les Québécois.

«On étend le purin dans les bonnes pratiques. Les gens soutiennent notre agriculture locale et savent qu’on fait ça pour leur bien. Notre but est d’avoir le plus d’aliments du Québec sur nos tablettes dans les épiceries. Pour ça, il faut une coopération harmonieuse avec les agriculteurs», mentionne Martin Caron.

Ce dernier précise que ses membres comptent «travailler fort» pour minimiser les odeurs et qu’ils sont conscients des désagréments.

Photo courtoisie, UPA

Des solutions

M. Caron, lui-même fermier et agriculteur, invite les Québécois à fermer leurs fenêtres durant l’épandage de purin.

Il affirme aussi que des producteurs ont déjà prévu un système destiné à atténuer les odeurs chez leurs voisins en installant, entre autres, des «haies brise-vent» à l’aide de végétaux.