Portneuf: la Sûreté du Québec saisit une importante quantité de stupéfiants

La Sûreté du Québec a mis la main sur une quantité importante de stupéfiants, dans le cadre de deux perquisitions réalisées le 28 avril dernier, dans la MRC de Portneuf.

La Sûreté du Québec a également procédé à deux arrestations lors des opérations menées dans deux résidences, l’une à Donnacona et l’autre à Cap-Santé. Les deux suspects sont des hommes âgés de 34 et 43 ans.

Les deux perquisitions ont permis de saisir près de 200 grammes de cannabis illicite, près de 400 comprimés de médicaments d’ordonnance, près de 50 000 comprimés de méthamphétamine, plus d’un kilogramme de cocaïne, près de 70 grammes de cannabis, près de 25 grammes de crack, plus de 5000$, deux pistolets à air comprimé, trois armes blanches, du matériel servant à la production de cannabis et deux téléphones cellulaires.

Les deux individus ont été libérés à la suite de leur interrogatoire et ils devraient faire face à plusieurs accusations en lien avec la possession de stupéfiants, le trafic de stupéfiants et la possession d’armes prohibées.