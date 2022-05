Quand allons-nous nous fâcher?

Vous avez lu le texte que l’historien Frédéric Bastien a publié sur son blogue du Journal, samedi ?

Dans un texte publié le 28 mars dernier, une chroniqueuse du Globe and Mail a comparé les Québécois aux talibans et demandé aux investisseurs de boycotter les obligations du Québec pour nous punir d’avoir adopté la terrible, terrible loi 21 !

PRENEZ UN NUMÉRO !

Cette chronique n’a pas été publiée sur un site complotiste obscur, mais dans le plus important quotidien du pays !

Quand ce n’est pas le Globe and Mail qui publie de tels torchons, c’est le National Post ou le Toronto Sun.

Pas une semaine sans qu’on ne lise de telles insultes dans les journaux canadiens-anglais.

C’est rendu un sport national. C’est à qui fera la comparaison la plus odieuse, la plus grotesque. Ils font littéralement la queue pour nous gifler et nous cracher au visage.

Et nous, on fait quoi ?

Bof, rien. Au début, on dénonçait ces attaques vicieuses, mais maintenant, débordés par la vague, on se contente de hausser les épaules.

Bientôt, je vous le prédis, on va se mettre à douter de la pertinence de la loi 21.

On va dire qu’elle attise la chicane, que le jeu n’en vaut pas la chandelle, que cette législation crée plus de problèmes qu’elle n’en règle et qu’on serait beaucoup mieux sans elle.

Regardez, on va prendre notre trou.

Plutôt qu’exiger des excuses.

Après tout, s’ils sont si nombreux à nous traiter de racistes, c’est que ça doit être vrai, non ?

FAIRE SES VALISES

Cette semaine, François Legault a dit que son gouvernement voulait rapatrier tous les pouvoirs en matière d’immigration, incluant le regroupement familial.

La réponse de Justin Trudeau ne s’est pas fait attendre : non.

Hors de question.

Donc, la CAQ va tirer les conclusions de ce refus, non ? À savoir que la meilleure et la seule façon de contrôler à 100 % notre immigration est de devenir un pays ?

Eh bien non.

François Legault va prendre son trou. Et continuer de cogner à une porte qui ne s’ouvrira jamais.

Vous savez quoi ? Trudeau a raison.

Pourquoi le Québec pourrait se comporter comme un pays souverain à l’intérieur du Canada ?

Tu veux tous les pouvoirs ? Aie le courage de te séparer.

Quand tu restes chez papa maman, c’est papa maman qui décident à quelle heure tu rentres.

Ça ne fait pas ton affaire ? Fais tes valises.

C’est aussi simple que ça.

BOURASSA, SORS DE CE CORPS !

Et attendez que la loi 21 se fasse invalider par la Cour suprême, sous prétexte que la liberté religieuse est une valeur trop importante pour le Canada pour qu’on accepte de la soumettre à la clause nonobstant.

Que va faire notre gouvernement ?

Il va se « robertbourassiser » : il va rouspéter, rouler des mécaniques, menacer d’appeler Le Clan Panneton puis retourner bouder dans le sous-sol.

Et pendant ce temps-là, le PQ, seul parti vraiment souverainiste, croupit dans la cave des sondages.

Quand tu acceptes de te faire insulter à répétition sans réagir, peut-être que tu ne mérites que ça.

« Si tu te couches, ils vont te piler dessus », comme disait Pierre Falardeau.