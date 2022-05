Remparts: Patrick Roy envisage une série serrée contre les Sags

Même si 44 points ont séparé ses Remparts de Québec des Saguenéens de Chicoutimi en saison régulière, Patrick Roy ne s’attend pas à ce que la série de première ronde qui opposera ces deux rivaux soit une promenade dans le parc pour sa troupe.

Les Diables rouges demeurent tout de même largement favoris pour l’emporter. De leurs huit affrontements de cette saison, Québec en a remporté sept, doublant les Sags au chapitre des buts marqués lors de cette séquence, avec 43 filets inscrits contre 22 accordés.

« On affronte une équipe qui a beaucoup d’expérience derrière. Ils ont deux 20 ans [Christopher Iniss et Michaël Pellerin] et un 19 ans [Vincent Fredette] à la ligne bleue en plus d’un 17 ans [Jonathan Desrosiers] qui joue du gros hockey pour eux. On va être testés et ce sera important qu’on garde le cap sur ce qu’on a fait toute la saison. On devra gérer notre nervosité lors du premier match et ensuite jouer avec constance et maintenir le niveau d’intensité qui a fait notre succès cette année. »

Il s’agira d’un deuxième affrontement éliminatoire en deux ans entre Québec et Chicoutimi. L’an dernier, les Sags avaient blanchi les Diables rouges au deuxième tour, soit 3 à 0.

« Ils vont essayer de nous faire la même chose qu’on a essayé de leur faire l’an dernier dans les séries. Les deux premiers matchs avaient été serrés et lors du troisième, ils nous avaient donné une bonne varlope. Ça se joue sur la glace et je m’attends à des matchs serrés. »

Peu de marge

Dans le même ordre d’idées, les Remparts sont bien conscients que la formule des séries de cette année ne donne que très peu de marge d’erreur. Rappelons que les trois premiers tours seront disputés sous le format « trois de cinq », puis que la finale sera une série au meilleur de sept.

« Idéalement, tu es mieux de ne pas t’enfarger du tout, a répondu Roy à un collègue qui lui faisait remarquer l’importance de ne pas s’enfarger lors du premier match. Ça va vite, mais c’est comme ça. On l’a dit toute la saison qu’on aimait notre profondeur. On a joué à quatre trios et on rentre dans les séries alors que tout le monde a joué un rôle important. Oui, certains joueurs se sont mis en évidence, mais le principe reste le même. On devra bien gérer nos émotions et notre énergie. »

Gardien partant inconnu

Patrick Roy a décidé qui serait son gardien partant pour le premier match de la série, jeudi. Il n’était toutefois pas enclin à le révéler hier après-midi, par respect pour Fabio Iacobo et William Rousseau, qui n’avaient pas été rencontrés encore.

► Blessé à l’aine, Nicolas Savoie devrait être en mesure de prendre part au match de jeudi.

Un manque d’expérience généralisé

Même si les Remparts ont dominé en saison régulière et qu’ils entament les séries parmi les grands favoris pour remporter la Coupe du Président, plusieurs de leurs principaux morceaux comptent très peu d’expérience éliminatoire.

Nathan Gaucher, attaquant

Les attaquants Théo Rochette (11 matchs), James Malatesta et Nathan Gaucher (six matchs) ont peu joué en séries dans leur carrière ; Zachary Bolduc vivra son baptême du feu des séries dans la LHJMQ.

Il ne s’agit pas d’une situation exclusive aux Remparts, tempère Patrick Roy.

« C’est le cas de plusieurs équipes, malheureusement. Il n’y a pas eu de séries il y a deux ans et, l’an dernier, c’était une formule différente. Les joueurs n’ont pas eu la chance de vivre pleinement les vraies séries depuis deux saisons. C’est un peu pour ça qu’on est allé chercher les gars de Victo : [Conor] Frenette, [Olivier] Coulombe, [Zachary] Gravel et [Fabio] Iacobo. Ces gars ont vécu les séries du début à la fin l’an dernier et ils vont grandement aider notre noyau. »

Parlant de Gravel, il s’est avéré une acquisition payante pour les Remparts cette saison, et Roy l’a cité en exemple pour illustrer la profondeur de sa formation.

« On considère qu’on a quatre bons trios. Gravel joue sur la quatrième ligne et il a 27 buts, tout ça en ne jouant même pas en avantage numérique. C’est pour ça qu’on est allé chercher ces gars-là et qui fait qu’on a du succès. L’attaque provient de quatre trios. »

Une fierté

D’ailleurs, Roy s’est dit fier d’être devenu, dimanche, l’entraîneur ayant récolté le plus de victoires avec la même équipe dans l’histoire de la LHJMQ, avec un total de 468 gains en carrière avec les Remparts.

« C’est un bel accomplissement et je pense aux gens qui m’entourent. J’ai eu la chance de travailler avec des intervenants qui font un travail extraordinaire et qui m’ont facilité le travail. J’ai aussi eu la chance de diriger de nombreux bons joueurs et j’ai une pensée pour eux en ce moment. Malgré tout, Dieu sait qu’un moment donné, quelqu’un va me dépasser. Ça fait partie de la game. »

Le record précédent était détenu par l’ancien entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau Benoît Groulx.