Séries: tous les matchs à TVA Sports

Toutes les rencontres des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH) seront présentées sur les ondes de TVA Sports à partir de lundi.

Même si le Canadien de Montréal ne pourra pas répéter ses exploits de l’été dernier, les amateurs de hockey auront près de 90 matchs à se mettre sous la dent à TVA Sports, TVA Sports 2, tvasports.ca et TVA Sports direct.

Sur la première chaîne du réseau, lundi, la série entre le Lightning de Tampa Bay et les Maple Leafs de Toronto s’amorcera dès 19h, suivie de celle entre les Kings de Los Angeles et les Oilers d’Edmonton.

Lundi, la première confrontation entre les Bruins de Boston et les Hurricanes de la Caroline, ainsi que le match numéro 1 de la série opposant les Blues de St. Louis au Wild du Minnesota seront aussi présentés à TVA Sports 2.

En plus de l’équipe régulière à la description et l’analyse des matchs, TVA Sports fera appel une fois de plus à l'ancien arbitre de la LNH Stéphane Auger pour décortiquer les décisions des officiels pendant les parties.

Trois journalistes envoyés sur le terrain s’assureront également d’agrémenter la couverture des séries.

Marc-André Perreault suivra les duels entre les «Bolts» et les Leafs, tandis que Renaud Lavoie sera sur la route pour la série entre les Penguins de Pittsburgh et les Rangers de New York.

Quant à lui, Andy Mailly-Pressoir parcourra le Québec à la rencontre des plus grands partisans de hockey ainsi que des familles des joueurs québécois.

Par ailleurs, la loterie de la LNH sera diffusée à TVA Sports, le 10 mai prochain, à 18 h. Rappelons que le CH détient les meilleures probabilités de repêcher premier au total et de mettre possiblement la main sur l’espoir Shane Wright.