Sonia Denoncourt revient travailler au Québec

Soccer Québec a fait une belle prise en faisant sortir Sonia Denoncourt de la retraite, a appris Le Journal.

L’ancienne arbitre internationale agira comme directrice des programmes, un tout nouveau poste au sein de la fédération.

« C’est un honneur et un privilège de revenir au pays pour travailler avec Québec Soccer. J’étais très touchée quand on m’a approchée il y a quelques mois », a confirmé la principale intéressée lors d’une conversation téléphonique, lundi.

« Je ne cherchais pas de travail, c’est arrivé sur un plateau d’argent », a ajouté Denoncourt, qui est heureuse à l’idée de pouvoir travailler en français de nouveau.

Redonner

C’est avec l’envie de redonner au soccer de chez nous que la femme de 57 ans a accepté l’emploi.

« C’est un peu une façon de boucler la boucle avec mon travail à la FIFA et la CONCACAF. Je ne veux pas me limiter qu’à l’arbitrage, je veux faire profiter mon expérience de direction. »

On peut la comprendre, puisqu’elle a occupé des postes prestigieux en étant directrice de l’arbitrage de la CONCACAF et, auparavant, directrice de l’arbitrage féminin de la FIFA.

En 1994, la Québécoise est devenue la première femme à recevoir une certification d’arbitre internationale de la FIFA. Elle a fait partie de la liste des officiels et assistants de la FIFA de 1994 à 2004.

Elle était d’ailleurs sur le terrain pour le premier match de soccer féminin aux Jeux olympiques, en 1996, à Atlanta.

La Sherbrookoise d’origine a participé à trois Coupes du monde féminines, soit en 1995, en 1999 et en 2003.

Potentiel

Le défi est intéressant pour Denoncourt, car ses tâches incluront notamment la gestion du Programme de reconnaissance des clubs.

« C’est un nouveau programme de Canada Soccer qui vise à augmenter le niveau des clubs, mais il a pris du recul avec la pandémie », a-t-elle expliqué.

Le but est d’aider les clubs à gravir les rangs avec l’objectif d’être reconnus sur la scène nationale.

Denoncourt a l’intention de commencer le travail de fond assez rapidement et elle n’a pas l’intention de passer l’été dans son bureau de Laval.

« J’ai déjà commencé à travailler à distance et je me familiarise avec les différents dossiers. Je vais pouvoir me promener à travers le Québec pendant tout l’été », a-t-elle assuré.