Tant qu’il y a de la vie il y a de l’espoir!

J’ai lu avec grand intérêt la lettre de cette dame courageuse et intelligente qui signait « Enfin libre ». Comme elle l’explique, elle s’est empressée de rassurer ses enfants qu’il n’y aurait pas d’autre conjoint dans sa vie. Si elle est enfin « vraiment libre », elle devrait, selon moi, rester ouverte à tout ce que la vie réserve pour elle, car de cela, on ne peut jamais répondre à l’avance.

J’ai moi-même perdu mon amour de mari en 1999, après vingt-neuf ans de mariage. Je suis restée seule, sans enfant, et avec une immense peine. Je me suis alors liée à un groupe de veuves dont la presque totalité cherchait à rencontrer quelqu’un sur les réseaux sociaux.

Ce qui était alors hors de question pour moi.

Mais je vous jure qu’on ignore la tournure que les évènements vont prendre dans notre propre existence, puisque vingt mois très exactement après le décès de mon mari, la synchronicité a fait en sorte que je fasse une rencontre des plus inattendues et des plus inimaginables, vu mon grand deuil. Cela est arrivé un beau matin, dans la salle d’attente de mon garagiste.

Ce nouveau compagnon et moi nous sommes ensemble depuis vingt ans, et il a fallu la pandémie pour nous freiner dans nos activités qui sont des plus variées et qui vont des loisirs culturels au camping sauvage, jusqu’aux voyages autour du monde. Socrate le dit bien d’ailleurs : « On n’a jamais fini d’aller au bout de soi-même ! » À cette dame je voudrais donc faire le message suivant : « Laissez-vous vivre, Madame. Vivez votre vie à vous en faisant confiance à la vie ». Et si ses enfants l’aiment vraiment, je prédis qu’ils seront d’accord avec moi.

Pierrette Langevin

Effectivement, ceux qui nous aiment veulent notre bonheur et ne devraient pas, normalement, s’opposer à l’entrée d’un supplément de bonheur dans nos vies.