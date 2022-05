Tournoi pee-wee de Québec: une affaire de famille pour les Huet

Cristobal Huet n’avait pas mis les pieds au tournoi pee-wee de Québec depuis qu’il avait protégé le filet de la formation Alpes France, en 1988. Il a renoué avec l’événement hier quand son fils Ayden a assuré la relève comme gardien des Béliers de la Suisse romande.

Le tournoi pee-wee, c’est une affaire de famille chez les Huet. Il y a d’abord eu Cristobal, qui avait constaté à l’époque ce que pouvait être la culture du hockey en Amérique du Nord.

Il y a ensuite eu son fiston plus âgé, Ewan, qui a aussi gardé les buts pour les Sélects de LSA, en 2018.

L’ancien gardien des Kings, du Canadien, des Capitals et des Blackhawks dans la LNH n’avait pu accompagner son fils, puisqu’il disputait à ce moment sa dernière saison à Lausanne, en Suisse.

Voilà qu’hier, Ayden a goûté à son tour à l’expérience devant la cage, dans un revers de 3 à 0 face aux Cataractes de Shawinigan, en classe AA-Élites.

« Il y a le côté sportif, mais je suis surtout content qu’il vive cette expérience culturelle. Pour le match, j’avais bien sûr envie que ça se passe bien, mais je peux vivre avec. J’aime bien le laisser vivre ses trucs. C’est cool être juste un papa ! », a raconté l’ancien cerbère, tandis que les Suisses déambulaient vers le vestiaire, la mine basse.

Souvenirs impérissables

Cristobal Huet se souvient comme si c’était hier de ses deux présences au mythique tournoi.

« On avait gagné un match une année, mais on s’était aussi pris deux ou trois bonnes raclées ! », a rigolé celui qui a ensuite pris part à 273 matchs dans la LNH.

« Ça représentait beaucoup pour moi à cette époque où il n’y avait pas internet. On n’avait pas de vision de ce que pouvaient être le hockey au Canada et la Ligue nationale. Ça m’a vraiment ouvert les yeux. J’avais la chance cette année de revenir et je suis très heureux d’être là », a-t-il poursuivi.

Qui dit séjour au Québec dit aussi retour dans le temps avec le Canadien. Avant de mettre le cap sur Québec, Huet a d’ailleurs fait un saut de quelques jours à Montréal, où il a assisté à un match de son ancienne équipe avec son fils.

Moments glorieux

En 2006-07, le Français était devenu une inspiration à Montréal, en se présentant sur la glace au son de la Marseillaise. Ses exploits lui avaient même valu une invitation au match des étoiles.

« Sportivement, ça se passait bien dans le plus grand club du monde, donc ça reste ma plus belle expérience dans

le hockey. »

« Même si j’ai gagné la coupe Stanley à Chicago [en 2009-10], personnellement, il n’y a rien comme le Canadien, dans un environnement francophone avec ma famille », a-t-il confié.

Conquête douce-amère

Parlant de cette conquête de la coupe Stanley avec les Blackhawks, Huet l’élève évidemment parmi les moments favoris dans sa longue carrière, qui s’est poursuivie en Europe pendant huit ans après la LNH.

En 2009-10, il avait pris part à 48 rencontres durant la saison, mais en séries, Joel Quenneville lui avait préféré Antti Niemi.

« J’étais déçu de ne pas jouer, mais on a gagné, donc c’était la bonne décision. J’ai été privilégié de faire partie de cette équipe. C’était le début d’une dynastie et on a vécu des moments exceptionnels », a-t-il souligné.

Ce triomphe a depuis été obscurci par les actes de l’entraîneur vidéo de l’époque, Brad Aldrich, qui a été accusé d’agression sexuelle à l’endroit de Kyle Beach.

« Durant l’enquête, on a tous été interrogés. Personnellement, je ne savais rien de tout ça. Avec le recul, on réalise qu’il se passait des choses bien plus importantes que le hockey. C’est très triste comme histoire », a-t-il réfléchi.

C’est la première fois que Cristobal Huet se retrouve à Québec depuis qu’il a représenté la France au championnat mondial de 2008.

AU CENTRE VIDÉOTRON MARDI

8 h AA

Atlanta Fire c. Eastern Shore Mariners

9 h 15 AA-Élites

Swiss Eastern Selects c. Team Maryland

10 h 30 AA-Élites

Zurich Lions c. Washington Little Capitals

11 h 45 AA

Lachenaie Chevaliers c. Colorado Avalanche

13 h AA

Utica Comets Jr. C. Suisse romande Béliers

14 h 15 AA-Élites

Leigh Valley Phantoms c. San Jose Sharks Jr.

15 h 30 AA-Élites

Atlantic Selects c. Outaouais Intrépide

16 h 45 AA-Élites

Montréal National c. Hershey Bears Jr.

18 h AA

Laval Sénateurs c. Beauce-Nord – Bellechasse Regroupement

19 h 15 AA-Élites

Fort McMurray Oil Barons Jr. c. Nordiques de Québec

20 h 30 AA

Reston Raiders c. Strathcona Warriors