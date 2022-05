Un milliard $ de plus des gouvernements dans l’industrie automobile

Les gouvernements de Justin Trudeau et de Doug Ford ont dévoilé, lundi, un nouvel investissement de plus de 1 milliard $ dans l’industrie automobile ontarienne.

L’argent annoncé permettra de financer en partie un vaste projet du constructeur automobile Stellantis – l’entité regroupant les groupes PSA et FCA –, qui compte convertir deux de ses usines, à Windsor et à Brampton, pour y fabriquer des véhicules électriques.

Ce projet de modernisation, évalué à 3,6 milliards $ par l’entreprise, sera financé à hauteur de 529 millions $ par le gouvernement fédéral, en plus de 513 millions $ par le gouvernement provincial.

«L’Ontario a tout ce qu’il faut pour redevenir une puissance dans le secteur de la fabrication automobile en Amérique du Nord. Nous déployons des efforts en ce sens et veillons à ce que les voitures de l’avenir soient fabriquées en Ontario par des travailleurs ontariens», a commenté le premier ministre ontarien, Doug Ford, par communiqué.

Le chef libéral fédéral, de son côté, a souligné que ce nouvel investissement permettait au Canada de franchir un pas de plus vers son objectif d’électrifier entièrement son secteur des transports d’ici 2035, sur le plan des véhicules neufs.

Le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, pour sa part, a souligné que cet investissement permettrait de garantir sur les usines qui tourneront à plein régime, avec trois quarts de travail par jour. Le nombre d’emplois ainsi créé reste cependant à déterminer.

Cette annonce survient presque un mois jour pour jour après l’annonce d'un montant dépassant 250 millions $ de chaque palier de gouvernement pour financer un projet d’usine de VUS électriques de GM à Oshawa.

Selon un décompte du Windsor Star, l’Ontario cumule maintenant 14 milliards $ en projets automobiles depuis un an et demi, dont plus de la moitié qui se déploieront dans la région de Windsor.