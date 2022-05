Un vent de normalité bénéfique pour le CF Montréal

On est déjà au quart de la saison de la MLS, le CF Montréal ayant disputé neuf rencontres, et le directeur sportif, Olivier Renard, a cru bon rencontrer les journalistes lundi pour faire un premier bilan qui est positif, mais prudent.

Grâce à une séquence de six matchs sans revers, son équipe est en quatrième position dans l’Association de l’Est avec 14 points, seulement quatre de moins que l’Union de Philadelphie, qui est au sommet.

« On est à quatre points de la 13e place [Chicago a 10 points], c’est une conférence assez bizarre pour le moment, observe-t-il. On voit de bonnes choses pour l’instant et on prend même des points alors qu’on joue moins bien qu’avant par moment. »

« Le bilan pour le moment est positif, ajoute Renard en invitant à la prudence. L’année dernière, on était plus ou moins au même endroit dans le classement, mais en fin de saison, on ne s’est pas qualifiés pour les séries et c’était une grosse déception pour ma part. »

Il faut dire que si la plupart des voyants sont au vert actuellement, il y en a eu plusieurs au rouge quand l’équipe a amorcé sa saison en MLS avec trois revers.

« On est restés calmes même avec les trois défaites au début du championnat MLS parce qu’on connaît la qualité du groupe », analyse Renard.

Et justement, la formation se porte beaucoup mieux qu’aux premiers jours de la campagne. Les blessures ont été nombreuses en plus des voyages imposés par la Ligue des champions.

« Maintenant, ils sont presque tous de retour et on est confiants avec le groupe que nous avons pour atteindre les objectifs sportifs que nous voulons atteindre d’ici la fin de la saison », mentionne le Belge.

Pas beaucoup d’argent

C’est dans cet esprit que Renard dit ne pas vouloir se précipiter pour apporter des changements à son effectif. Et ça inclut un autre joueur désigné.

« Ce n’est pas prévu sur le court terme, on verra en juillet. Je ne suis pas contre. Les gens pensent toujours que je veux des joueurs de 17 ou 18 ans. »

« Un joueur plus âgé peut arriver, mais ce n’est pas forcément l’idée maintenant. On a Victor [Wanyama, comme joueur désigné] et on est très contents avec lui. Son contrat vient à échéance et nous allons devoir nous pencher sur ça. »

Il a salué l’apport de Kei Kamara, qui à 37 ans, fait monter la moyenne d’âge, tout en précisant qu’il y avait déjà une belle compétition à l’interne et surtout qu’il n’avait pas une grosse marge de manœuvre sous le plafond salarial.

« L’argent disponible, on parle de peut-être un petit peu moins de 400 000 $, on ne peut pas aller chercher [Didier] Drogba. »

« Pour ça, je préfère encore mettre de côté et regarder ce qui va se passer en juillet. S’il y a des départs, on aura plus de facilité à prendre un joueur plus important. »

Il veut rester

Quand il est entré en poste, le nouveau président et chef de la direction, Gabriel Gervais, a dit qu’il souhaitait prolonger le séjour de Renard à Montréal. Son contrat vient à échéance à la fin de la saison.

« J’ai lu ça et il me l’a dit personnellement. C’est toujours mieux d’entendre ce style de phrase là que le contraire », dit-il.

Il n’y a toutefois pas eu de pourparlers entre les deux parties.

« Rester est mon option numéro un. On se sent bien ici avec la famille. Et là, je suis en train de parler comme un joueur », a blagué Renard.

« La situation est claire. Je me sens bien ici, j’essaie de faire le meilleur travail possible avec le staff. Le jour où le club aura envie de se mettre à table avec moi, je suppose qu’ils vont me le demander. »

Auteur d’un but et une passe, l’arrière central Kamal Miller a été nommé joueur de la dernière semaine dans la MLS, ainsi qu’au sein de l’équipe d’étoiles hebdomadaire avec Djordje Mihailovic.

Djordje Mihailovic attire les regards

Plus ça va, plus on sait que Djordje Mihailovic ne sera que de passage avec le CF Montréal.

Le milieu de terrain américain de 23 ans cumule quatre buts et quatre passes décisives en neuf duels et le téléphone d’Olivier Renard sonne.

« Des appels, il n’y en a pas seulement pour lui, il y en a pour les autres, précise le directeur sportif. C’est normal, quand il y a un joueur qui fait des grandes prestations, ça attire les regards. »

« Il est en train de jouer comme un joueur désigné, ça ne va pas m’arranger au niveau du contrat. Il a encore des années derrière son papier qu’il a signé. C’est trop tôt pour regarder ça. »

Mais il a tenu à préciser que la volonté du joueur serait respectée.

Prêt, pas prêt

On a appris lundi que quelques jeunes ont choisi de rester avec l’équipe à Montréal plutôt que d’accepter un prêt en Première ligue canadienne (CPL).

« On a tenté de les convaincre et c’est pour ça que je trouve ça dommage pour eux-mêmes », relate Renard.

« Ce sont des matchs professionnels où il y a des gens qui peuvent te voir aussi et pas seulement nous. Imaginons qu’on ne lève pas les options sur certains joueurs, les matchs se retrouvent sur les plateformes de directeurs sportifs. »

Au moins, ils pourront obtenir des minutes avec les moins de 23 ans qui amorceront leur première saison en Première ligue du Québec le 14 mai.

« On sait que c’est une catégorie en dessous de la CPL et que beaucoup de gens critiquent, mais pour moi c’est peut-être la dernière étape de la formation de nos joueurs. »

« On a une académie qui joue beaucoup sur la technique et quand tu arrives à un certain âge, ce qui te manque beaucoup c’est le duel. Et dans ce style de match là, il y a presque juste ça du duel. On veut que nos jeunes apprennent à aller au combat. »