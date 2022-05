Une clinique pour les urgences mineures au Jeffery Hale

L’hôpital Jeffery Hale accueillera à partir du 22 mai une clinique sans rendez-vous pour les urgences mineures sous la forme d’un projet pilote, le premier en son genre au Québec.

L’hôpital du chemin Sainte-Foy à Québec retrouvera ainsi son urgence, qui avait été fermée il y a deux ans pour rediriger des ressources vers le traitement de la COVID-19.

Elle prendra cependant une toute nouvelle forme, devant miser sur «l’interdisciplinarité» et le souci «d’offrir le bon soin, au bon endroit, au bon moment, par le bon professionnel».

Les patients devront présenter un besoin mineur, c’est-à-dire un problème de santé qui ne met pas en danger leur vie, mais qui nécessite une intervention la journée même ou le lendemain.

Ils ne verront pas systématiquement un médecin, mais seront plutôt dirigés vers le professionnel le plus adapté à leur situation, et ne seront pas reçus sur des civières, mais plutôt sur des fauteuils.

Dix médecins

L’équipe traitante sera composée de 10 médecins, qui devront se concentrer sur les actes médicaux, épaulés par deux infirmières praticiennes spécialisées, 14 infirmières auxiliaires, un pharmacien et un physiothérapeute.

Des patients qui se présentent dans d’autres urgences de la région pourraient également être réorientés vers cette nouvelle clinique.

L’annonce a été faite lundi par le CIUSSS de la Capitale-Nationale et la députée de Jean-Talon Joëlle Boutin.

Selon le CIUSSS, avec une capacité de 30 000 visites par année, soit 6000 de plus que l’urgence dans sa forme précédente, la nouvelle clinique au Jeffery Hale permettra d’améliorer l’accès aux soins de première ligne, particulièrement pour la clientèle orpheline.

On vise du même coup à désengorger les urgences classiques.

«Globalement, quand on regarde l’engagement qui a été pris par l’ensemble des GMF, plus ici [au Jeffery Hale], on va avoir plus de sans rendez-vous disponibles qu’on en avait avant, donc [...] ça va être en complémentarité», a soutenu le PDG du CIUSSS, Guy Thibodeau.

Enjeux d’accès

L’annonce survient alors que l’accès à un médecin de famille demeure difficile dans la Capitale-Nationale, avec quelque 140 000 résidents qui n’en ont tout simplement pas et plusieurs groupes de médecine familiale (GMF) qui ont changé de statut.

Mme Boutin s’est dite particulièrement préoccupée par le départ à la retraite de plusieurs médecins omnipraticiens de la région, citant la Clinique Médicale Saint-Louis qui a dû fermer son service de sans rendez-vous à la population générale.

«La Capitale-Nationale a peut-être été un peu désavantagée au niveau des PREM [Plans régionaux d'effectifs médicaux]», a glissé la députée, tout en se disant encouragée par les annonces récentes liées au «plan santé» de son gouvernement.

Une visite sur deux

En 2019-2020 au Québec, on estime qu’une visite sur deux dans les urgences était pour des problèmes de santé mineurs qui auraient pu être pris en charge par un autre service.

La nouvelle clinique pour les urgences mineures de l’hôpital Jeffery Hale sera ouverte tous les jours de 8h à 20h à partir du 22 mai.

«C’est un nouveau type de clinique qui constitue un premier pas vers une meilleure organisation des services offerts aux usagers dans la région. C’est vraiment d’avoir un meilleur arrimage entre nos besoins et les services offerts», a commenté Mme Boutin.

Le projet pilote bénéficie d’un soutien financier de 175 000$ du ministère de la Santé et sera réévalué dans six mois.