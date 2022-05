SIMARD, Raymond



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 avril 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Raymond Simard époux de dame Juliette Déry. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 13h50.et de là au cimetière St-Grégoire de Montmorency.Il laisse dans le deuil outre son épouse; sa belle-fille Marie-Claude Villeneuve (Michel Jacques), son frère, son beau-frère et ses belles-sœurs: feu Patrick, feu René, Michel (Andrée Leclerc), Denise Déry (Pierre-André Demers); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4 Par téléphone au 418 525-4385, www.fondationduchudequebec.org