L’interdiction de l’avortement annoncée par la Cour suprême des États-Unis a créé la consternation au gouvernement fédéral du Canada. La décision à venir démontre que le droit à l’avortement ne peut être tenu pour acquis, «même au Canada», a affirmé la ministre Mélanie Joly.

«Ce qui se passe aux États-Unis se passe aux États-Unis. C’est sûr que, pour ma part, je trouve ça extrêmement inquiétant», a déclaré Mme Joly, ministre des Affaires étrangères, avant son entrée à la période de questions, mardi.

L’indignation s’est transposée en Chambre quelques instants plus tard lorsque la députée du Bloc québécois Christine Normandin a posé une question à ce sujet à la vice-première ministre Chrystia Freeland.

«Choquée et frustrée» en tant que femme, mère et vice première-ministre, Mme Freeland a déclaré qu’il était important pour elle de souligner «l’engagement clair et déterminé de notre gouvernement à protéger le droit des femmes à choisir, un droit fondamental».

La réponse a été accueillie par des applaudissements provenant des banquettes de tous les partis, mis à part celles des élus conservateurs. Certains, comme Gérard Deltell, ont timidement montré leur appui à la ministre.

C’est que, quelques heures plus tôt, les députés conservateurs au fédéral avaient été priés de ne pas commenter la décision à venir de la Cour suprême des États-Unis, qui annulerait le droit à l’avortement, selon un courriel interne obtenu mardi par l’Agence QMI.

«Les conservateurs ne feront pas de commentaires sur les projets de décisions qui ont fuité de la Cour suprême des États-Unis», est-il écrit dans le courriel en question, envoyé par le bureau de la cheffe de l’opposition officielle.

La question de l’avortement a causé bien des maux de tête au Parti conservateur du Canada (PCC) par le passé, surtout lors d’élections fédérales.

Au scrutin de 2019, le chef d’alors, Andrew Scheer, avait perdu du terrain après s’être affiché comme étant «personnellement pro-vie», même s’il avait assuré que le dossier resterait clos.

Ce n’est pas un secret qu’Andrew Scheer n’est pas le seul à avoir cette position au sein du caucus.

La candidate à la chefferie Leslyn Lewis, ouvertement pro-vie, avait surpris tout le monde en arrivant en troisième position lors de sa première tentative, en 2020.

Perçue comme une «conservatrice sociale», Mme Lewis pourrait confirmer son ascendant sur une portion non négligeable du mouvement conservateur qui s’oppose à l’avortement au courant des prochains mois et jusqu’à la date d’élection du prochain chef, le 10 septembre prochain.

La nouvelle fracassante publiée par POLITICO lundi soir a mis le feu aux poudres aux États-Unis.

Cela pourrait remettre la question de l’avortement à l’avant-plan dans la course à la chefferie conservatrice.