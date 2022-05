Sans bonification du crédit d’impôt: des «centaines» de garderies auraient fermé, plaide Lacombe

Si le gouvernement n’avait pas bonifié le crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants, des «centaines» de garderies non subventionnées auraient fermé leurs portes, soutient le ministre Mathieu Lacombe.

L’aide fiscale accordée aux parents dont les enfants fréquentent une garderie non subventionnée favorise les clientèles aisées au détriment des familles à faible revenu.

Québec offre maintenant 1,28$ de plus par jour aux couples ayant un revenu de 40 000$ et qui allongent 40$ quotidiennement pour faire garder leur bambin. Pour les parents qui gagnent 175 000$, la bonification atteint 16,85$ par jour.

Mais la hausse de salaire des éducatrices en CPE négociée par le gouvernement a forcé bon nombre de garderies privées à augmenter la rémunération de leur personnel et conséquemment, le tarif journalier. Les familles à revenu modeste payent donc plus cher qu’avant pour faire garder leur enfant.

Une situation dénoncée par une propriétaire de garderie privée non subventionnée de Québec et la députée péquiste Véronique Hivon. Selon cette dernière, le gouvernement Legault aurait mieux fait de se servir des quelque 700 M$ alloués au crédit d’impôt pour convertir les installations non subventionnées en CPE.

Selon le ministre de la Famille, on peut à la fois convertir des places et bonifier le crédit d’impôt. Si son gouvernement n’avait pas augmenté l’aide fiscale accordée aux parents, «il y aurait eu des dizaines, sinon des centaines de fermetures de garderies cette année et il y aurait actuellement des milliers d’enfants qui auraient perdu leur place en un claquement de doigts».

La stratégie que prône le Parti Québécois n’est pas la bonne, a insisté Mathieu Lacombe, dans une brève entrevue avec notre Bureau parlementaire.

Il est bien conscient que bon nombre de garderies privées non subventionnées ont dû hausser leurs tarifs dans les derniers mois pour retenir leur personnel, après que le gouvernement ait négocié une augmentation de salaire aux éducatrices des CPE.

«Je pense que c’était inévitable, qu’on devait le faire. Maintenant, on voit que cela a mené à une augmentation des prix. Je comprends que les propriétaires nous disent qu’ils n’avaient pas le choix pour être capables aussi de mieux rémunérer leur personnel. La bonne nouvelle, c’est que le crédit d’impôt qu’on a annoncé», a-t-il souligné.

Le ministre Lacombe ne veut pas donner d’échéancier quant à la conversion des garderies non subventionnées en places à contribution réduite. Pour l’heure, un projet pilote a été lancé, mais Québec a raté sa cible. Depuis 2020, il n'y a eu que 1700 conversions sur les 3500 prévues.