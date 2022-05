À l’occasion de la fête des Mères (le 8 mai), la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis (MSPL) a mis sur pied un partenariat philanthropique avec le Fleuriste Mc Neil de Lévis afin de vous offrir le Bouquet du Littoral. Du 1er au 8 mai vous pourrez commander au coût de 65 $ un magnifique bouquet (comme celui que tient Ève, infirmière à la Maison de soins palliatifs du Littoral, sur la photo) et une somme de 12 $ sera remise à la MSPL afin de soutenir son œuvre auprès des personnes en fin de vie et leurs proches. La Maison du Littoral fête ses 10 ans cette année. Elle compte neuf lits et accueille annuellement 125 personnes en fin de vie et leurs proches, dans un environnement paisible et respectueux, reproduisant le confort d’une maison familiale. En plus du personnel soignant, 70 bénévoles se succèdent pour accompagner les résidents, pour leur offrir du réconfort et de l’écoute. Pour commander : 418-837-2404 ou sur le site internet : www.mcneilfleuriste.com.

Nomination

Photo courtoisie

Bravo à Alain Tremblay (photo) qui a récemment rejoint l’équipe de Gestion Résidences des Bâtisseurs à titre de chef de la direction financière. Diplômé en sciences comptables de l’UQAM, Alain Tremblay détient les titres de comptable professionnel agréé (CPA), d’administrateur de sociétés certifié (ASC) et de Chartered Directors (C. Dir.). Gestionnaire chevronné, il cumule plus de trois décennies d’expérience en gestion financière, dont près de 20 ans au sein d’entreprises évoluant dans les industries immobilières et hôtelières, notamment à titre de vice-président aux finances. Depuis 2003, Gestion Résidences des Bâtisseurs a développé et gère 17 résidences pour personnes retraitées partout au Québec.

Une autre acquisition

Photo courtoisie

François Lemieux, président de Lemieux Assurances, chef de file des courtiers d’assurances indépendants au Québec, m’annonce la nomination de Nicolas Vallières (photo) à titre de vice-président aux assurances des particuliers. Après avoir terminé des études en assurances au CÉGEP de Lévis en 2011, Nicolas Vallières a débuté sa carrière chez Desjardins, principalement en sollicitation et en service client, pendant cinq ans, avant d’œuvrer par la suite, pendant huit ans, pour la compagnie d’assurances Intact, gravissant les échelons un à un, pour devenir directeur de compte.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 3 mai 1987. Dalida chanteuse et actrice italienne (née au Caire en Egypte) naturalisée est retrouvée morte dans sa maison de la rue d'Orchampt à Montmartre, à Paris. Iolanda Gigliotti (de son vrai nom) laisse deux lettres, l'une à son frère Orlando, l'autre à son compagnon, ainsi qu'un mot sans doute à l'attention de son public : « La vie m'est insupportable. Pardonnez-moi. » Sur la photo, le monument funéraire à la mémoire de Dalida au cimetière Montmartre.

Anniversaires

Photo courtoisie

Alain Côté (photo de gauche), joueur de hockey avec les Nordiques de 1977 à 1989, 65 ans...Pierre Jobin (photo de droite), directeur de l’information, des sports et Radio circulation chez Cogeco Média, 60 ans...Patrice Bélanger, comédien et animateur québécois (Sucré/Salé), 43 ans...Marc Bellemare, avocat en droit social de Québec, 66 ans...Olivier Loubry, comédien québécois, 43 ans...Rémi-Pierre Paquin, comédien québécois, 49 ans...Michel Lacroix, journaliste sportif (RDS/golf) et annonceur-maison du Canadien au Centre Bell...

Disparus

Photo courtoisie

Le 3 mai 2021 : Aurélien Boisvert (photo) 93 ans, historien et notaire canadien qui a écrit plusieurs livres sur la Nouvelle-France... 2020 : André Brochu, 84 ans, visionnaire-entrepreneur, co-fondateur et président du Groupe Agro-Alimentaire Brochu et président-fondateur de Les Salaisons Brochu inc, qui a intégré la transformation et la mise en marché des charcuteries Lafleur... 2018 : France Ruest, 54 ans, copropriétaire et co-fondatrice du Bistro La Cohue de Ste-Foy... 2014 : Liliane M. Stewart, 85 ans, une importante mécène montréalaise et philanthrope... 2013 : Marc Simoneau, 72 ans, commentateur sportif et conseilleur municipal Ville de Québec (arrondissement Beauport)... 2011 : Jackie Cooper, 88 ans, acteur américain... 2009 : Renée Morisset, 80 ans, pianiste québécoise de renommée internationale... 2006 : Earl Woods, 74 ans, père du golfeur Tiger Woods... 1999 : Steve Chiasson, 32 ans, défenseur Hurricanes de la Caroline... 1999 : Joe Adcock, 71 ans, ancienne vedette des Braves de Milwaukee... 1994 : Janine Mignolet, 65 ans, comédienne québécoise.