C’est l’année d’Igor Shesterkin

La saison régulière 2021-2022 est chose du passé, et il n’y a plus aucun doute. Le premier de classe parmi les 119 gardiens du circuit Bettman est Igor Shesterkin, des Rangers de New York.

Le portier russe de 26 ans a volé la tête de notre classement à Jack Campbell le 26 janvier et a maintenu sa position durant les 16 dernières semaines du calendrier, terminant avec 10 672 points en vertu d’une fiche de 36-13-4/,935/2,07.

Un seul bémol : il a été limité à 53 matchs en raison d’une blessure, mais ça ne l’a pas empêché de récolter 36 victoires, seulement trois de moins que les meneurs à ce chapitre, Sergei Bobrovsky et Andrei Vasilevskiy, avec 39 chacun. Le gardien du Lightning de Tampa Bay avait fini en tête de notre bulletin la saison passée devant Semyon Varlamov et Marc-André Fleury. Ce dernier avait gagné le trophée Vézina.

Il est toujours hasardeux de prévoir comment les directeurs généraux voteront pour le Vézina, mais on ne peut imaginer un autre choix que Shesterkin, qui, jusqu’au 8 mars, présentait un taux d’efficacité au-dessus de ,940 et une moyenne de buts accordés inférieure à 2,00.

Dominant

Au bout du compte, Shesterkin est seul dans sa classe avec un taux d’efficacité de ,935 et une moyenne de 2,07. Les Rangers ont terminé au deuxième rang dans la course au trophée Jennings. De plus, les statistiques détaillées de Clear Sight Analytics consacrent le numéro 31 comme celui ayant eu le plus d’impact avec 37,43 buts sauvés, soit plus de deux filets par tranche de trois parties. C’est énorme.

Bref, selon le coefficient de difficulté auquel il a été confronté, Shesterkin aurait dû accorder 37 buts de plus. Juuse Saros (deuxième dans notre classement) arrive au deuxième rang avec 25,29 buts sauvés. Suivent, dans l’ordre, Ilya Sorokin (24,89), Vasilevskiy (23,73), Jacob Markström (23,04), Thatcher Demko (22,88), Ville Husso (22,12), Darcy Kuemper (16,75), Frederik Andersen (15,64) et Tristan Jarry (15,28).

Chez le Canadien

À Montréal, Jake Allen est dans le positif, ayant sauvé 5,58 filets. Samuel Montembeault a accordé 9,04 buts de trop selon les standards. Cayden Primeau est à -8,77, Carey Price à -7,21 et Michael McNiven à -1,78.

Il y a plusieurs bons candidats pour les deuxième et troisième places dans le vote du Vézina. Difficile d’écarter Saros, sans qui les Predators de Nashville ne se seraient pas qualifiés pour les éliminatoires. Son auxiliaire, David Rittich, ne faisait pas le poids.

Markström, troisième dans notre classement et meneur pour les jeux blancs (9), finira probablement deuxième au vote des DG. Andersen, gagnant du trophée Jennings avec son collègue Antti Raanta, des Hurricanes, se faufilera peut-être parmi les trois finalistes avec son excellente moyenne de 2,17. Mais il y a d’autres bons candidats dans notre top 10.

Le gardien étoile des recrues devrait être Jeremy Swayman (24e au classement), des Bruins.

Les 15 autres

Au total, 45 hommes masqués ont atteint le nombre de minutes requis (1560), et voici, dans l’ordre, les 15 n’apparaissant pas dans le tableau : Mikko Koskinen (29e), Kaapo Kähkönen (30e), Vitek Vanecek (31e), Mike Smith (32e), Varlamov (33e), Jordan Binnington (35e), Philipp Grubauer (36e), Spencer Knight (37e), Martin Jones (38e), Ilya Samsonov (39e), Calvin Petersen (40e), Dustin Tokarski (41e), Craig Anderson (42e), Alexandar Georgiev (44e) et Kevin Lankinen (45e).