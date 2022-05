Cheerleading: Performance historique pour l’Académie Saint-Louis

Les équipes de cheerleading de l’Académie Saint-Louis ont signé ce week-end une performance historique, raflant cinq premières places en autant de compétitions aux Championnats provinciaux du RSEQ, qui se déroulaient à Trois-Rivières.

L’Arsenal, l’équipe de l’école secondaire de Québec, a été sacrée championne dans les catégories benjamin niveau 2 grand, cadet niveau 2, cadet niveau 3, juvénile niveau 3 et juvénile niveau 4, samedi.

« On était confiant, car on avait remporté quatre médailles d’or sur cinq équipes au Championnat régional, reconnaît Jennifer Caron, la coordinatrice du programme. Dans la majorité des catégories, on avait beaucoup de points d’avance sur la deuxième place et depuis, on a beaucoup peaufiné les routines. »

« Mais comme c’est un sport jugé, ça va avec le goût des juges, alors on ne savait pas jusqu’à l’annonce! Ç’a été un gros stress jusqu’à ce que les résultats soient annoncés », ajoute-t-elle.

Leurs efforts couronnés

Pour les athlètes, cette domination a été un baume sur une année et demie difficile, au cours de laquelle le sport a été mis sur pause à plus d’une reprise en raison de la pandémie de COVID-19.

Mme Caron se réjouit toutefois de n’avoir perdu personne en cours de route, alors que plusieurs sports déplorent d’avoir vu leurs inscriptions diminuer durant les derniers mois.

« Les entraîneurs, on a travaillé très fort, on a sorti toute notre créativité pour les garder accrochées le plus possible. Pendant la pandémie, on a mis beaucoup l’accent sur les aptitudes individuelles, on a fait beaucoup de préparation physique et mentale, donc nos filles étaient en bonne condition physique », mentionne-t-elle.

« Arriver avec ces résultats après avoir été tenues à l’écart des compétitions aussi longtemps, ça vient couronner leurs efforts », se réjouit également Mme Caron.

De retour ce week-end

D’ailleurs, les athlètes ne pourront aller montrer leur savoir-faire au Championnat national. Ce dernier a été annulé en début de saison, à nouveau en raison de la pandémie.

Elles seront toutefois à l’œuvre le week-end prochain, dans le cadre du Championnat des étoiles, au Centre des congrès de Québec.