Coupe du Président: sentiment de déjà-vu pour deux anciens champions

Un an après avoir soulevé la coupe du Président avec les Tigres de Victoriaville, Conor Frenette et Zachary Gravel voient en l’édition 2022 des Remparts des ressemblances avec l’équipe championne de l’an dernier.

Frenette et Gravel font partie des quatre vétérans possédant une bague de la coupe du Président avec les Diables rouges cette saison, avec le gardien Fabio Iacobo et l’attaquant Olivier Coulombe qui, eux aussi, évoluaient avec les Tigres l’an dernier.

« L’attitude des gars me rappelle celle de l’an dernier, a mentionné Frenette. On rentre en séries avec confiance. On sait que Saint-John a peut-être la plus grosse équipe sur papier et qu’ils sont les hôtes de la Coupe Memorial, mais on a confiance en nos moyens. L’an dernier, on était pareil. On savait qu’on avait une chance, et à la fin de la journée, c’est ce qui fait la différence. »

Les acquisitions de ces quatre membres des Tigres par Patrick Roy ne sont pas le fruit du hasard. Après des séries annulées en 2020, puis un format différent l’an dernier au cours duquel les Remparts n’ont joué que six parties éliminatoires, Québec avait besoin d’expérience dans le but de faire un bout de chemin.

« UNE GANG DE FRÈRES »

À eux quatre, Gravel, Frenette, Iacobo et Coulombe comptent 72 matchs éliminatoires d’expérience, tandis que les 16 autres joueurs réguliers en cumulent 93.

Mais au-delà des matchs, ils ont d’abord et avant tout vu de l’interne les sacrifices nécessaires à l’obtention d’un titre de champion.

« Ça prend une équipe de hockey, mais aussi une gang de frères qui se tiennent, a expliqué Gravel. On doit être une famille, et quand quelqu’un est à terre, on doit être trois à aller l’aider pour qu’il se relève. Il va y en avoir, des embûches. Il y a de bonnes chances qu’on perde des matchs en séries et il faudra revenir fort dès le lendemain. La façon dont on va se relever va être déterminante. L’an dernier, on a fait face à beaucoup d’adversité et on a fait preuve de caractère. On se tenait, tous ensemble. »

Pour Frenette, la clé sera aussi la gestion des émotions, autant dans les bons que dans les moins bons moments.

« Les séries, c’est une montagne russe d’émotions. Tu vas avoir des hauts et des bas et il faut que tu sois en mesure de garder un juste milieu, autant après une grosse victoire qu’après une grosse défaite, et que tu recommences le lendemain. »

AU CENTRE VIDÉOTRON

Ironiquement, c’est au Centre Vidéotron que les quatre Tigres devenus Remparts ont soulevé le gros trophée l’an dernier, puisque les séries avaient été présentées dans la bulle du Centre Vidéotron.

« C’est un environnement qui va être marqué à jamais dans ma mémoire, assure Frenette. De recommencer les séries à la même place, ça me rend un peu fébrile. [...] L’an dernier, j’ai gagné avec mes meilleurs chums. Cette année, je suis en train de me faire des nouveaux chums et j’espère le vivre encore une fois avec eux autres. »

Une chimie bâtie peu à peu

Certes, les quatre anciens membres des Tigres seront importants si les Remparts veulent faire un bout de chemin. Toutefois, la pierre angulaire de l’attaque des Diables rouges continuera d’être le duo de Théo Rochette et Zachary Bolduc.

Les deux hockeyeurs ont conclu la saison en lion, terminant tous les deux avec 99 points. Bolduc a conclu la saison avec 55 buts, un de moins que le meneur de la LHJMQ William Dufour, tandis que Rochette a terminé au troisième rang des passeurs avec 66 mentions d’aide. Son différentiel de +56 a également permis de battre la marque d’équipe de +52 réalisée par Alexander Radulov en 2005-2006.

Si la chimie entre les deux joueurs a été une importante partie des succès des Diables rouges, elle ne s’est pas créée du jour au lendemain.

PENSION

« Au début, on apprenait à se connaître autant sur qu’en dehors de la glace, a raconté le capitaine Rochette. On se connaissait un peu, mais on n’avait jamais cohabité ensemble. Là, on était en pension ensemble. On regardait beaucoup de hockey et ça nous a permis de savoir comment l’autre pensait. Sur la glace, je pense que c’était une question de temps avant que ça débloque. »

Et, quand ç’a débloqué, ç’a débloqué.

Après la pause des Fêtes, Bolduc et Rochette n’ont pas dérougi. Le premier a inscrit 64 points, dont 40 buts, à ses 36 derniers matchs tandis que Rochette a quant à lui ajouté 61 points à sa fiche.

« Il sait qu’il est le tireur et moi le passeur, a ajouté Rochette. On sait qu’il doit se placer et je vais essayer de lui remettre la rondelle. Des fois, c’est l’inverse. Il est aussi capable de faire de bonnes passes et j’ai été capable de la mettre au fond du filet. On se complète bien et on a du fun ensemble, que ce soit à la pension ou sur la glace. »

LA VRAIE SAISON

« Avoir du fun », c’est d’ailleurs ce qui permettra aux Remparts de faire un bout de chemin en séries malgré les attentes placées en eux, croit Rochette.

« On a fini premier, oui on est content. Par contre, les séries sont une nouvelle saison. Il y a eu plein de surprises dans le passé et on veut rester dans le moment présent. Qu’on ait fini premier ou pas, notre objectif reste le même : on veut gagner la coupe et on se concentre là-dessus. »

D’ailleurs, pour une deuxième année d’affilée, il affrontera son ancienne équipe, les Saguenéens de Chicoutimi, en séries.

« Je veux les battre encore plus que les autres ! C’est toujours spécial de rejouer contre eux, mais en même temps, ça ne change rien. C’est la première ronde des séries et, comme toute l’équipe, je veux gagner. »