De quoi on a l’air aux yeux du monde?

Laissez-moi revenir sur un souvenir douloureux qui remonte aux dernières semaines de pandémie. L’image qui en reste de nous, Canadiens, dans l’esprit des gens du monde entier, en est une qui fait mal au cœur. Souvenez-vous de cette longue occupation du centre-ville d’Ottawa, cette agonie que des camionneurs venus de partout au Canada ont fait subir à des citoyens qui ne le méritaient pas.

Non seulement ces images ont-elles fait le tour du monde, mais elles ont imprimé dans l’esprit de la planète entière, que le Canada était un pays rempli de gens d’extrême droite,capables de museler un premier ministre, un parlement, une ville, son maire, et son service de police au grand complet.

Tout ça exécuté par des gens arborant notre drapeau national pour être bien sûr qu’on les reconnaisse. Je n’en peux plus d’avoir honte quand sur les réseaux sociaux je vois des contingents de camionneurs dans d’autres pays se servir de notre drapeau pour bien identifier le mouvement auquel ils adhèrent.

Comment nos édiles ont-ils pu se laisser emporter ainsi par un courant d’unebienveillance anormale dans les circonstances, sans s’imaginer une seconde que tout notre pays allait en pâtir ? Les antivaxs et les complotistes du monde entier se sont servisde nous, de notre image (notre drapeau) pour mettre de l’avant leur rejet des mesures sanitaires, sans égards à des gens comme moi qui étaient pour les mesures et contre les complotistes. Combien de temps mettrons-nous à nous défaire de cette image de peuple taré vous pensez ?

Une citoyenne qui a perdu sa fierté

Comme disait ma mère « Si on ne vaut pas une risée, on ne vaut pas grand-chose ! » Certes cette image de nous ne sont pas des plus reluisantes, mais il n’en tient qu’à nous de la redorer. Vous aurez remarqué que depuis le début de la guerre en Ukraine, cette vilaine image du Canada a disparu des radars. Même s’il est un proverbe qui dit « Qu’un clou chasse l’autre », vous admettre que celui qui frappe le peuple ukrainien de plein fouet est pas mal plus déstabilisant et pas mal plus heurtant qu’une blessure d’amour-propre qui, aussi légitime soit-elle, ne nous a pas privé de notre liberté de vivre ni de notre pays. Pensez à ce drame pour relativiser et lisez la lettre qui suit.