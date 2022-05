LANTAGNE, Camille



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le vendredi 22 avril 2022, à l'âge de 91 ans et 10 mois, est décédé monsieur Camille Lantagne, époux de madame Florence Laflamme et fils de feu Cléophas Lantagne et de feu Marie-Ange Laflamme. Il demeurait à Saint-Georges. Monsieur Camille Lantagne sera exposé aule vendredi 6 mai en après-midi de 13h30 à 16h30 et en soirée de 19h à 21h ainsi que samedi 7 mai, jour des funérailles à compter de 12h.et de là au crématorium du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches.Ultérieurement, la mise en habitacle aura lieu au columbarium du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches. Il laisse dans le deuil outre son épouse madame Florence Laflamme; ses enfants: Richard (Sylvie Chagnon), Louis, Jean, France (Pierre Cliche), Mario et Luc (Mélanie Ferland); ses petits-enfants: Marie-Ève (Dominique Larocque) et Guillaume Lantagne (Jasmine Martel), Martin Lantagne, Myriam Cliche, Olivier et Laurence Lantagne; ainsi que son arrière-petit-fils: Hayden Larocque. Il était le frère de: feu Rosaire (feu Gemma Quirion et feu Jeanne D'Arc Loubier), feu Anne-Marie (feu Jean-Baptiste Pigeon), feu Marie-Paule (feu Maurice Pigeon), feu Raymond (feu Fleur-Ange Bédard), feu Rose-Emma (feu Fernando Veilleux, feu Paul-Eugène Pouliot), feu Soeur Madeleine (Soeurs Notre-Dame du Perpétuel Secours), feu Michel (feu Lauretta Gilbert) et feu Lucille Lantagne (feu Martin Roy). Il était le beau-frère de: Soeur Noëlla Laflamme (Soeurs de la Charité Saint-Louis). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin, 1515, 17e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 4T8.