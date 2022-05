Les funérailles nationales de Guy Lafleur, minute par minute

Les funérailles nationales de l’ancien hockeyeur vedette Guy Lafleur se sont amorcées mardi avant-midi sur le coup de 11 h à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde en présence de nombreuses personnalités issues de divers milieux.

Le cercueil drapé aux couleurs du Canadien de Montréal et transporté par quelques anciens coéquipiers du Démon blond a fait son entrée sous les yeux de nombreux dignitaires et d’une centaine de personnes provenant du grand public.

Le public a pu assister à l’événement sur deux écrans géants installés sur une place extérieure aménagée devant la cathédrale. Seuls les 120 invités ont été admis à l'intérieur de l'église pour la cérémonie.

Voici tous les développements, minute par minute

EN IMAGES | Les invités ont quitté la cathédrale, soulignant le succès de cette cérémonie touchante.

13h47 | Le drapeau de l'Assemblée nationale est en berne

Aujourd’hui, jour de funérailles nationales pour le #10, le drapeau de l’#Assnat est en berne. Merci pour tout et bon repos #GuyLafleur. #guyguyguy #polqc pic.twitter.com/YEdx6jB6Ke — Marie Montpetit (@Marie_Montpetit) May 3, 2022

Photo Martin Alarie

Plusieurs coéquipiers de Guy Lafleur et des gens influencés par ce grand homme ont tenu à livrer de chaleureux hommages au Démon blond, avant et pendant ses funérailles nationales, mardi matin.

Écoutez Mario Dumont et Vincent Dessureault sur QUB radio :

11h37 | L'émouvante prestation de Ginette Reno a touché bien des gens.

Ginette #Reno vient de faire verser des larmes de plusieurs amateurs à l'extérieur #GuyLafleur #Habs — Mathieu Boulay (@MBoulayJDM) May 3, 2022

11h34 | Ginette Reno, la chanteuse préférée de Guy Lafleur, fait vibrer la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde en interprétant L’Essentiel

11h28 | «Il était fier de nous, même dans les moments difficiles que nous avons traversés en famille. Il était derrière nous en nous rassurant par ses gestes et ses bons mots», exprime le fils du «Démon blond», Martin Lafleur.

11h20 | Patrick Roy a retenu la prestance de Guy Lafleur

L’ancien gardien de but Patrick Roy n’a pas hésité faire l’éloge de Guy Lafleur, qu’il considère comme l’un des plus grands, tant aux plans sportif qu’humain.

«Dans les années 1970, tous les jeunes joueurs de hockey au Québec rêvaient d’être un Guy Lafleur. Moi, je rêvais d’être un Ken Dryden afin de pouvoir jouer un jour dans la même équipe que Guy Lafleur. Guy, c’était un joueur plus grand que nature dont les exploits et les prouesses n’avaient pas de limite, a ajouté Patrick Roy. C’était l’idole, le héros, l’inspiration, la preuve vivante, qu’on peut et doit rêver grand.»

11h15 | Guy Carbonneau a rendu hommage à Guy Lafleur

«Quand je suis arrivé au premier camp avec le Canadien, j’ai dû me pincer. Dès la première journée, on m’a jumelé avec Steve Shutt et Guy Lafleur, a témoigné Carbonneau, durant la cérémonie. De mémoire, je crois que je n’ai pas touché une fois à la rondelle, de peur de les décevoir. Mais j’étais sur la glace avec mon idole de jeunesse. (...) Il faisait tout en son pouvoir pour que je me sente à ma place. C’était ça, Guy Lafleur.»

11h06 | «Son impact a traversé trois générations de partisans», déclare le président des Canadiens, Geoff Molson.

Capture d'écran

11h | Début de la cérémonie; le cercueil de Guy Lafleur fait son entrée à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde

Capture d'écran TVA Nouvelles

À VOIR | Le cercueil est transporté dans la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, alors que la foule scande «Guy! Guy! Guy!»

10h41 | Funérailles de Guy Lafleur: le cortège funèbre se dirige vers la cathédrale Marie-Reine-Du-Monde, en vue de la cérémonie qui débutera à 11h.

Capture d'écran TVA Nouvelles

10h36 | Guy Lafleur, un homme à la hauteur du mythe, dit Martin St-Louis

Depuis qu’il a été nommé entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Martin St-Louis a eu l’occasion de parler aux anciens de l’organisation. Il a ainsi entendu récemment de nombreuses anecdotes à propos de Guy Lafleur, dont certaines l’ont surpris.

Le pilote a ainsi pu séparer les mythes de la réalité, et à son grand étonnement, certaines histoires qui semblaient farfelues se sont avérées vraies. Il a ainsi pu confirmer le fait que Guy était parfois prêt pour les matchs, en uniforme... à 14 h.

10h35 | «Un vrai héros» pour Pauline Marois

«Pour moi, Guy Lafleur c’était un vrai héros, a affirmé l’ancienne première ministre du Québec Pauline Marois. Les peuples ont besoin de héros. Nous avons raison de le reconnaître comme tel.»

«C’était un homme généreux. Il donnait de son temps à ses partisans et aussi à la société dans laquelle il vivait. Souvent, les plus grands sont les plus humbles. C’était son cas», a ajouté Mme Marois.

10h30 | «C’était l’idole de la nation québécoise. Aujourd’hui, on dit merci à Guy Lafleur pour toute la fierté qu'il nous a donnée», témoigne François Legault.

10h24 | L'Aviation royale canadienne rend un hommage unique au colonel honoraire Guy Lafleur

Le nom du colonel honoraire Guy Lafleur a été ajouté à l'extérieur du cockpit du CF-18 survolant ses funérailles auj., en hommage à ses contributions et à son dévouement envers les marins, les soldats et les aviateurs des FAC au fil des ans. Reposez en paix, cher Démon blond. pic.twitter.com/tyqIUMYfGZ — Aviation royale canadienne (@ARC_RCAF) May 3, 2022

10h24 | «C’est un moment pour le remercier pour sa profonde humanité»: le premier ministre Justin Trudeau salue le parcours inspirant de Guy Lafleur.

«Très difficile pour tout le monde. Comme il disait: "ça passe tellement vite". On a tellement eu de bons moments. À l’instar du Rocket – j’ai vu jouer [Maurice Richard], et j’ai joué quatre ans avec Jean Béliveau. Alors c’est le trio, ce sont les trois plus grands de l’histoire du Canadien. Les trois ont marqué, à leur façon, d’une façon différente, toute une population», a témoigné l’ex-défenseur et directeur général.

10h32 | L’ancien premier ministre du Québec et actuel candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada, Jean Charest, est également venu rendre un dernier adieu à Lafleur. Il lui avait remis l’Ordre national du Québec en 2005.

Capture d'écran TVA Nouvelles

«J’en garde un très bon souvenir. D’abord, son humilité. On lui rendait quand même un hommage bien senti. Pour nous tous, sa carrière de hockey est un très bon souvenir, mais sa vie après le sport a aussi été marquante par sa générosité. Il est très rassembleur; aujourd’hui, c’est la célébration d’une vie qui a beaucoup influencé les Québécois.»

10h31 | Vincent Damphousse parlait souvent à Lafleur puisqu’ils fréquentaient le même restaurant. Or, c’est une rencontre en 1996, lorsque Damphousse était capitaine, qui l’a marqué.

«J’avais de la difficulté au niveau de la production offensive et l’équipe n’allait pas bien, s'est souvenu l’ancien attaquant. J’avais parlé à Guy lors d’un événement. Je sentais le besoin de dire quelque chose aux joueurs [dans le vestiaire], mais j’avais de la misère à me pousser à le faire. Il m’a encouragé à le faire, et ç’a bien fonctionné.»

10h30 | Enrico Ciccone a lui aussi opté pour une carrière politique après sa première vie dans le hockey. Il a partagé de nombreux moments avec le célèbre numéro 10 et il se sent choyé.

« Je vais me souvenir de Guy comme un ami et un membre de la famille… Il m'a toujours fait sentir comme si je faisais partie de la famille. Il était une idole qui est devenu un ami. » - ⁦@EnricoCiccone⁩ https://t.co/cBQ2XD27HT — Dominique Anglade (@DomAnglade) May 3, 2022

«Ce n’est pas tout le monde qui a la chance de devenir "chum" de hockey avec son idole, a lancé le député provincial de Marquette. On a joué ensemble pendant 15 ans avec les Anciens Canadiens. Guy Lafleur, physiquement, il est parti, mais il va vivre à jamais. [...] C’était l’ami de tout le monde.»

10h21 | Michel Lacroix rend hommage à Guy Lafleur

«Des souvenirs de générosité, d’accessibilité. C’était un homme d’un bloc, doté d’une franchise et d’une sincérité absolument extraordinaires. C’est ce qu’on célébrera, non pas tristement, mais d’une belle façon, car il nous laisse un très bel héritage, soit celui de nous rassembler et d’apprécier tout ce qui passe», a notamment déclaré l’annonceur-maison du Canadien de Montréal au Centre Bell.

10h15 | Le député Pascal Bérubé partage un souvenir marquant avec le Démon blond.

Aujourd’hui, je regarde souvent sur mon bureau de l’@AssnatQc mon petit souvenir personnel de ma rencontre avec Guy Lafleur dans mon école secondaire en 1992. J’étais très impressionné de le voir et tellement heureux de ses saisons avec les Nordiques de Québec. Merci Guy ! 🙏🕊 pic.twitter.com/pfFlEnDAGx — Pascal Bérubé (@PascalBerube) May 3, 2022

10h13 | Le directeur général de l'Avalanche du Colorado, Joe Sakic, s'est déplacé pour la cérémonie, malgré le début des séries éliminatoires.

Joe Sakic DG de @Avalanche qui s'est déplacé pour les funérailles de Guy Lafleur alors que son equipe joue son premier match des séries ce soir, un grand geste de sa part. — Mathieu Bédard (@MatBedardTva) May 3, 2022

10h02 | Un hommage spécial à Guy Lafleur sera effectué au Centre Bell, affirme Geoff Molson.

Capture d'écran TVA Nouvelles

À ÉCOUTER | Alexandre Moranville-Ouellet, journaliste-recherchiste à QUB radio, est présent sur le terrain. Voici son compte rendu:

9h54 | Larry Robinson rend hommage à son grand ami, Guy Lafleur

« Je ne peux pas choisir le plus beau souvenir. C’est un peu comme ouvrir une caisse de bières. C’est difficile de dire laquelle est la meilleure » - Larry Robinson au sujet de son grand ami, Guy Lafleur. — J-F Chaumont (@JFChaumontJDM) May 3, 2022

9h52 | Guy Lafleur n’a jamais oublié la LHJMQ

Photo d'archives

Ayant longtemps été entraîneur-chef dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Richard Martel a souligné, à l’occasion des funérailles de Guy Lafleur, l’importance du Démon blond pour le hockey junior québécois.

Le membre du Temple de la renommée a brûlé le circuit junior québécois de 1969 à 1971, totalisant 233 buts et 379 points en 118 rencontres avec les Remparts de Québec. Il a d’ailleurs remporté la coupe Memorial avec les Diables rouges en 1971.

Lafleur n’a d’ailleurs jamais oublié le circuit qui lui a permis de faire ses marques,

9h34 | Bombardier met les drapeaux de son usine de Dorval en berne, en l'honneur du légendaire joueur.

Les drapeaux de notre siège social à Dorval sont aujourd’hui en berne en l’honneur du légendaire numéro 10 des @CanadiensMTL, Guy Lafleur.



Merci pour tout Guy. #10 pic.twitter.com/Hc9FXBvElw — Bombardier (@Bombardier) May 3, 2022

9h22 | Les amateurs pourront voir les funérailles de Guy Lafleur à l'extérieur de l'église grâce à une diffusion sur écran géant.

9h | Plusieurs admirateurs de Guy Lafleur sont déjà rassemblés devant la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, à Montréal, en prévision de la cérémonie.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Ginette Reno rendra un dernier hommage à Guy Lafleur lors des funérailles nationales qui se dérouleront dans l'enceinte de la cathédrale Marie-Reine-Du-Monde à compter de 11h.

Photo d'archives, Agence QMI

Le pont Samuel-De Champlain sera illuminé aux couleurs du Canadien de Montréal mardi soir à l’occasion des funérailles de Guy Lafleur.

La Presse canadienne/Courtoisie

Une imposante foule d’admirateurs de Guy Lafleur et de personnalités sportives sont attendus aujourd’hui pour rendre un dernier hommage à leur idole à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, où une place extérieure a été aménagée pour tout suivre de la cérémonie sur écran géant.

Photo d'archives

À la demande de Geoff Molson, Patrick Roy fera partie des anciens joueurs du Tricolore qui prendront la parole mardi lors des funérailles nationales de Guy Lafleur. « Un honneur », assure l’ancien gardien vedette du Canadien.

Horaire de la cérémonie

Photo Martin Alarie

8h: Fermeture de la rue Peel (en partie), du boulevard René-Lévesque (en partie) et de L’Avenue-des-Canadiens

10h30: Le cortège quittera le Centre Bell

11h: Début de la célébration

14h: Ouverture des voies routières

Plus de détails à venir...