JANVIER, Liane



Au CHSLD de Lévis, le 13 décembre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Liane Janvier, fille de feu monsieur Napoléon Janvier et de feu dame Fernande Dionne. Elle demeurait à Lévis.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mireille (feu Denis Hamelin), Christine et Richard (Lyne Guillot); ses deux petits-enfants: Jessica (Cédric Therrien), Marc-Antoine (Mélanie Falardeau) et leur mère Danielle Bélanger (Stéphanie Chaîné); ses trois arrière-petits-enfants: Emy, Laury et William; ses frères et sœurs: Yolande (feu Noël Jacob), Christiane (feu Antoine Bédard), Richard (Yvette Boutin), feu Armand (feu Madeleine Lessard), feu Jean (Yolande Gadoury) et feu Bérangère (Jacques Verreault); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes, autres parents et ami(e)s. Liane a eu un salon de coiffure à Charlesbourg pendant de nombreuses années et s'est illustrée en tant qu'artiste peintre lors de nombreuses expositions. Elle a toujours été d'un grand soutien pour sa famille et laisse un grand vide pour ses proches. Elle aimait la vie et découvre maintenant toutes les couleurs du paradis. La famille tient à remercier le personnel soignant du CHSLD de Lévis ainsi que toutes ses dames de compagnie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer de Québec : 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com