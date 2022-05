Fondation pour l’alphabétisation: près de 400 000 Québécois sont dans une grande précarité

Quelque 6 % de la population âgée de plus de 15 ans au Québec vivent dans une grande précarité, selon une récente étude dévoilée mardi.

Selon l’indice de grande vulnérabilité de la Fondation pour l’alphabétisation, il y a une corrélation des enjeux de littératie et de revenus, dont la coexistence risque de déboucher sur une tempête sociale «parfaite».

L’étude part du postulat que des compétences de base insuffisantes constituent un frein avéré à l’employabilité, à la progression salariale et à la formation scolaire et professionnelle.

«Il est nécessaire d’ouvrir les yeux sur ce cycle de vulnérabilité qui affecte une importante partie de la population», a indiqué dans un communiqué André Huberdeau, président de la Fondation pour l’alphabétisation.

Sur une liste de 50 villes les plus populeuses du Québec, on retrouve en tête de l’indice de grande vulnérabilité Joliette avec 13,36 %, suivie de Lachute (11,96 %) et Shawinigan (9,66 %).

La Ville de Montréal, pour sa part, affiche un taux de vulnérabilité supérieur à la moyenne provinciale. En raison de la situation sociodémographique des différents arrondissements, l’indice de vulnérabilité diffère d’un quartier à l’autre. Les résultats les plus alarmants observés dans la métropole sont dans les quartiers de Villeray–Parc-Extension (11,02 %), Saint-Léonard–Saint-Michel (11,23 %) et Montréal-Nord (12,78 %).

L’auteur de l’étude, l’économiste Pierre Langlois, suggère des pistes de solution, consistant à associer un programme de requalification des compétences de base à un dispositif de soutien financier.

Une telle perspective permettait à plus de 176 000 personnes de 20 à 59 ans en situation de grande vulnérabilité de sortir de la pauvreté économique et sociale.

«L’amélioration des résultats globaux en littératie est un outil qui vise à la fois le développement social et économique du Québec», a expliqué M. Langlois.