Identité de genre: enfin un portrait réel

Dans sa mouture 2021, le recensement de la population offrait pour la première fois la possibilité aux répondants d’affirmer un autre genre qu’homme ou femme.

Il s’agit non seulement d’une première au Canada, mais d’une première dans le monde.

1 / 300

Évidemment, sans données statistiques, il était simple soit d’avancer que le nombre de personnes trans ou non-binaires était infinitésimal ou, à l’opposé, de prétendre qu’un nombre important de personnes ne se reconnaissent pas dans le modèle binaire.

Avec ce premier recensement qui comporte une question à cet effet, on a enfin un portrait réel.

100 815.

Une personne de 15 ans et plus sur 300 au Canada affirme que son genre actuel ne correspond pas à son sexe à la naissance ou ne se reconnaît pas dans le modèle binaire. Ce n’est pas beaucoup, me direz-vous. Or, ça n’est pas rien non plus.

Faut-il en faire tout un plat ?

Ça dépend du point de vue. Surtout quand on considère que chez les 20 à 24 ans, la proportion passe à 1 personne sur 100.

Si cette information nous donnait une meilleure perspective sur la situation des personnes trans et non-binaires, est-ce que ce ne serait pas positif ?

Et si on se demandait comment l’identité de genre affecte la santé physique et mentale des personnes ? Les personnes transgenres ou non-binaires sont largement plus nombreuses à avoir envisagé le suicide que les personnes cisgenres (45 % contre 11 %), c’est énorme.

Si on se demandait pourquoi le Québec affiche les plus faibles proportions de personnes transgenres (0,14 %) et de personnes non-binaires (0,09 %). Société distincte ici aussi ?

Voir l’identité autrement que dans la restriction du spectre binaire homme–femme, c’est peut-être le début d’un monde où, en plus du noir et blanc, on retrouve toute une palette de couleurs.