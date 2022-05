Îles-de-la-Madeleine: la desserte aérienne irrite les voyageurs

Les problèmes de retards du transporteur aérien Pascan causent de plus en plus de maux de tête aux utilisateurs de la compagnie aux Îles-de-la-Madeleine, à tel point qu’une médecin spécialiste envisage à contrecœur de stopper sa pratique dans la région.

• À lire aussi: 10 chalets à louer aux Îles-de-la-Madeleine

• À lire aussi: Troquer un traversier pour des travaux d’urgence dans le port?

«J’adore ma job aux Îles, mais, depuis entre six mois et un an, il y a tellement d’irritants et de frustration que je n’ai plus de plaisir à y aller», confie la Dre Chantal Delorme, ophtalmologiste qui pratique 21 semaines par année aux Îles-de-la-Madeleine depuis une dizaine d’années.

Volant sur les ailes de Pascan toutes les deux semaines, la spécialiste estime faire partie des clients les plus assidus de la compagnie. Or elle accumule les plaintes au transporteur depuis quelques mois. Selon elle, les horaires de la «très grande majorité» des vols qui se rendent aux Îles ou y prennent leur départ sont chamboulés, parfois en raison de facteurs incontrôlables comme la météo, mais trop souvent en raison de problèmes mécaniques ou de main-d’œuvre.

«Je fais une plainte quand je considère que c’est un manque de respect à la clientèle. J’ai des patients qui ont été annulés deux fois à cause de Pascan. Des gens en attente de chirurgie ou qui attendaient pour être vus depuis deux ans», explique l’ophtalmologiste qui déplore un manque de communication.

«On m’a déjà donné un numéro de téléphone où appeler pour savoir si mon vol était maintenu, un dimanche. Après 50 minutes d’attente, un message finit par me dire qu’on n’est pas sur les heures d’ouverture et de rappeler entre lundi et vendredi. C’est ridicule.»

Un plan qui ne réglera pas tout

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, affirme avoir reçu de nombreux témoignages comme celui de la Dre Delorme. Plusieurs résidents de sa circonscription qui doivent se rendre à Québec pour des traitements médicaux ont aussi eu à se plaindre de Pascan (voir le texte suivant celui-ci).

«On a une dame, la veille d’un examen important, on annule son vol et les deux suivants. Et le pire, c’est que c’est la journée où le premier ministre était aux Îles pour annoncer ce qu’il qualifie de meilleur plan pour l’aviation régionale», raconte le député péquiste à propos de la stratégie de relance qui était attendue depuis deux ans et qui consiste finalement en des vols à 500$.

L’annonce de François Legault a d’ailleurs laissé un goût amer aux Madelinots qui doivent voler sur le monopole de Pascan, n’ayant aucune autre option depuis le départ d’Air Canada, qui, depuis 2020, n’offre de vols qu'en été.

«Les vols à 500$, ça ne changera rien sur la qualité du service», soupire Chantal Renaud, qui accompagne son mari à Québec depuis deux ans pour des traitements en oncologie. «Chaque fois qu’on atterrit, on entend leur fameux message: “Merci d’avoir voyagé avec Pascan”. On le fait parce qu’on n'a pas le choix», ironise la dame.

Même le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, s’est buté à des problèmes pour un vol cette semaine. Sa réservation n’avait tout simplement pas été enregistrée dans le système informatique de la compagnie, a-t-il raconté dans une publication Facebook visant à saluer le travail de l’agente qui lui a finalement fait une réservation sur place.

Pas de réponse

La direction de Pascan n’a pas donné suite aux multiples demandes d’entrevue du Journal.

Certaines informations laissent toutefois croire que la compagnie souffre notamment de problèmes de main-d’œuvre. La reprise des activités dans le domaine de l’aviation a mené au départ de plusieurs pilotes vers de plus gros transporteurs, selon ce que la compagnie a indiqué à d’autres médias au cours des derniers mois.

La question de la fiabilité des appareils et de la difficulté d’accès à des pièces de remplacement fait aussi partie des raisons expliquant les problèmes, selon divers intervenants.

Inquiétude pour des Madelinots pris en otage

Photo d'archives

Des Madelinots devant voyager vers Québec pour des traitements médicaux déplorent être «pris en otage», puisque le mauvais service de Pascan les force à partir quelques jours d’avance pour s’assurer de ne pas rater leurs rendez-vous.

«On ne prend plus de chance, on part une journée ou deux à l’avance. Mais partir l’avant-veille d’un rendez-vous, c’est des nuits à l’hôtel de plus, de la nourriture, c’est des dépenses de plus qu’on a à cause d’eux autres», dénonce Chantal Renaud, qui accompagne son mari pour des traitements d’oncologie. «Ça rajoute au stress de ta maladie.»

Une autre résidente des Îles a confié au Journal que sa mère avait récemment raté une opération attendue à Québec parce que trois vols consécutifs avaient été annulés.

«Elle a un cancer, ça fait un mois et demi qu’on attend, on a hâte à cette fameuse date et c’est trois vols de suite qui ne partent pas», s’indigne la dame, qui souhaite demeurer anonyme, à la demande de sa mère malade. «Elle est déjà affectée par la maladie, on ne veut pas avoir plus de problèmes avec eux, surtout que c’est la seule compagnie. On est cloîtrés sur notre île.»

Le CISSS inquiet

La situation est telle que le CISSS des Îles-de-la-Madeleine a confirmé au Journal avoir abordé le problème directement avec la direction de Pascan. Le CISSS a décliné une demande d’entrevue pour ne pas nuire à ces discussions, mais a dit avoir bon espoir que les choses se règlent.

«Les discussions sont très encourageantes et des suivis seront faits pour s’assurer du succès de ce partenariat», souligne la porte-parole du CISSS, Nathalie Cyr.

Des sources indiquent toutefois au Journal que les dirigeants du CISSS craignent pour leurs patients, mais redoutent aussi un problème d’attractivité de la main-d’œuvre de l’extérieur si des solutions ne sont pas trouvées rapidement.

«Il y a une crainte de perdre des gens. Et des gens avec une expertise», souligne le député péquiste Joël Arseneau.